Встреча с Шольцом. Зеленский заявил о договоренности касательно дополнительных пусковых установок Patriot и ракетах для них от Германии 12 июля, 11:52 Олаф Шольц и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Во время саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и заявил о договоренности относительно дополнительных пусковых установок ЗРК Patriot и ракеты для них от Германии.

«Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!», — написал Зеленский в Telegram.



Также он обсудил с Шольцем гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.

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Инфографика: NV

Зеленский поблагодарил Германию за готовность к длительной, многолетней поддержке Украины и защиты свободы.

О том, что Германия предоставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot, днем ранее сообщал Spiegel со ссылкой на анонимные источники. По информации немецкого издания, в новый пакет военной помощи также войдут:

БМП Marder,

танки Leopard 1,

оборудование для разминирования,

около 20 тысяч артиллерийских снарядов,

снаряды для танков Leopard,

разведывательные беспилотники.

Также Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля 2023 года / Фото: Офис президента

«Содержательное начало дня на саммите! Обсуждаем гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО — имеем понимание Канады, будет понимание мира, готовим важную победу по безопасности для Украины», — написал Зеленский в Telegram.

Глава государства поблагодарил Трюдо и Канаду за усиление ВСУ бронетехникой.

«Есть мощные договоренности», — заявил он.

Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.

11 июля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».