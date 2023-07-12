Встреча с Шольцом. Зеленский заявил о договоренности касательно дополнительных пусковых установок Patriot и ракетах для них от Германии
Олаф Шольц и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Yves Herman)
Во время саммита НАТО в Вильнюсе в среду, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером ФРГ Олафом Шольцом и заявил о договоренности относительно дополнительных пусковых установок ЗРК Patriot и ракеты для них от Германии.
«Это очень важно для защиты жизни в Украине от российского террора!», — написал Зеленский в Telegram.
Также он обсудил с Шольцем гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО.
Зеленский поблагодарил Германию за готовность к длительной, многолетней поддержке Украины и защиты свободы.
О том, что Германия предоставит Украине дополнительные пусковые установки Patriot, днем ранее сообщал Spiegel со ссылкой на анонимные источники. По информации немецкого издания, в новый пакет военной помощи также войдут:
- БМП Marder,
- танки Leopard 1,
- оборудование для разминирования,
- около 20 тысяч артиллерийских снарядов,
- снаряды для танков Leopard,
- разведывательные беспилотники.
Также Зеленский провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
«Содержательное начало дня на саммите! Обсуждаем гарантии безопасности для Украины на пути в НАТО — имеем понимание Канады, будет понимание мира, готовим важную победу по безопасности для Украины», — написал Зеленский в Telegram.
Глава государства поблагодарил Трюдо и Канаду за усиление ВСУ бронетехникой.
«Есть мощные договоренности», — заявил он.
Саммит НАТО в Вильнюсе: чего ожидать
В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция). На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.
Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу. Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что союзники договорились, что Украина в будущем присоединится к НАТО без ПДЧ.
11 июля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».