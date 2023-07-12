«Нужно остыть». Члены НАТО разозлились на Зеленского за критику решений Альянса на саммите в Вильнюсе — Bloomberg 12 июля, 21:13 Саммит НАТО в Вильнюсе (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Члены НАТО разозлились после критики Владимира Зеленского о том, что они так и не дали четких сроков вступления Украины в НАТО, сообщает Bloomberg.

В материале также говорится, что даже США не знали о том, как будет реагировать Зеленский на решение Альянса. Эти слова украинского президента, в свою очередь, разозлили партнеров, которые направили оружие и помощь на миллиарды долларов на защиту Украины от российского вторжения.

Видео дня

По словам одного из присутствовавших за ужином в Вильнюсе, когда президент США Джо Байден вернулся в свой отель, другие лидеры передали Зеленскому четкое послание — «нужно остыть и посмотреть на полный пакет военной помощи».

Также журналисты сообщают, что Зеленскому были даны новые обязательства относительно возможного членства и новые гарантии безопасности со стороны стран Большой семерки.

12 июля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следовало бы больше благодарить Запад за оружие, комментируя критику президента Владимира Зеленского из-за отсутствия приглашения и четких сроков вступления в НАТО.

Позже Зеленский сказал, что не понимает, как еще Украина должна благодарить Великобританию за помощь.

«Пусть он напишет мне, как мне нужно поблагодарить, чтобы мы полностью были благодарны… Можем утром просыпаться и лично благодарить», — заявил он.



Президент Владимир Зеленский по дороге в Вильнюс резко раскритиковал страны НАТО, которые обсуждают формулировки относительно приглашения Украины в Альянс, а не ее членства, и предлагают «условия» для этого приглашения.

В коммюнике по итогам первого дня саммита НАТО в Вильнюсе указано, что будущее Украины в Альянсе, но она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

В саммите в столице Литвы 11−12 июля принимают участие лидеры 31 страны НАТО, включая президента США Джо Байдена, дополнительно приглашены делегации Японии, Южной Кореи, Новой Зеландии, Австралии, Украины и Швеции (разблокировать членство последней накануне согласилась Турция).

На саммит лично прибыл президент Владимир Зеленский.

Украина рассчитывала получить на саммите четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

11 июля Столтенберг заявил, что Украина станет членом НАТО и присоединится к Альянсу без ПДЧ, она получит приглашение, когда на это согласятся союзники и «будут выполнены условия».

12 июля Зеленский заявил, что Украина получит приглашение стать участницей НАТО после окончания войны.