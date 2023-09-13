«Бавовна» в Севастополе. Пожар на судоремонтном заводе, повреждены два корабля ЧФ РФ, оккупанты признали удар с воздуха и моря — онлайн 13 сентября, 08:01 Пожар после взрывов в Севастополе, 13 сентября 2023 (Фото:Крымский ветер/Телеграм)

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев признал «пожар не на гражданском объекте» в районе Килен-балки (Нахимовский район Севастополя). Он утверждает, что пожар произошел из-за ракетной атаки, ему присвоен 4 класс (из шести возможных).

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Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, якобы нахходившихся «на ремонте».



NV следит за последствиями очередной мощной «бавовны» в Крыму.



07:58 Один из поврежденных кораблей — вероятно большой десантный корабль проекта 775

Именно на фоне такого горящего корабля сделал фото крымский гауляйтер Михаил Развожаев, обратил внимание Телеграм-канал Крымский ветер.

В этом канале сообщается, что на момент начала вторжения в Черном море было 12 таких больших десантных кораблей: 6 из состава ЧФРФ, еще 6 прибыли с других флотов РФ якобы для участия в «учениях».

Из них Оленегорский горняк подбит под Новороссийском, а БДК Азов постоянно стоял в Килен-бухте в ремонте.



07:05 Атака ракетами и морскими дронами: Минобороны РФ признало удар по судоремонтному заводу в Севастополе и Черноморскому флоту РФ, повреждены два корабля

В заявлении российского Минобороны заявляется о ночном ударе, который якобы нанесли ВСУ «десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе в городе Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

«В результате попадания крылатых ракет противника получили повреждения два корабля, находящиеся на ремонте», — говорится в сообщении.



Оккупанты заявили о том, что якобы сбили семь ракет и уничтожили «все безэкипажные катера».

06:53 Фото и видео мощных ночных взрывов и пожара в районе судоремонтного завода в Севастополе



04:40 Сообщают о новом взрыве, произошедшем после первой серии «хлопков». Как передают местные паблики, атакован район города, где частично базируется Черноморский флот РФ.

О взрывах в Севастополе сообщает ТСН, ссылаясь на сообщения от очевидцев и мониторинговые каналы. Речь идет о семи взрывах, которые были видны из Балаклавы. По предварительной информации, «прилет» произошел в районе Южной бухты Севастополя.



Так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telergram, что «в районе Килен-балки сейчас пожар не на гражданском объекте, по предварительной информации возгорание произошло из-за ракетной атаки».

По его словам, пожару присвоен 4 класс.

Прошлой ночью движение по Крымскому мосту также было «временно перекрыто».

По словам руководительницы объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, Керченский мост работает время от времени для железнодорожного сообщения, автомобильное нормально не функционирует, там происходит реверсное движение и его постоянные перекрытия.

Ранее российские оккупанты установили новый пролет на незаконно построенном Крымском мосту вместо поврежденного 17 июля. Тогда переправу атаковали украинские надводные дроны.



8 октября 2022 года в результате мощного взрыва упали несколько его пролетов. 17 июля там снова прогремели взрывы — вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.



Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность своей спецслужбы к подрывам. Последний был совместной операцией с ВМС ВСУ, во время которой использовали украинский беспилотник Sea Baby (Морской малыш).

