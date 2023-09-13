Силы обороны уничтожили катер оккупантов Тунец в Черном море 13 сентября, 17:09 Российский катер Тунец (Фото:Військово-Морські Сили ЗС України | UA Navy / Telegram)

Силы обороны юга уничтожили в Черном море катер российских оккупантов типа КС-701 Тунец.

Как сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram, защитники Украины потопили вражеский катер в северо-западной части Черного моря.

Ранее об уничтожении катера Тунец в Черном море сообщалось 3 сентября. В ходе операции защитники Украины ликвидировали шесть оккупантов.

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В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, незаконно построенный оккупантами Крымский мост был перекрыт.

Минобороны страны-агрессора России заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

Поражение двух кораблей — подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск — подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.