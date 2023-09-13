«Важный удар». Как удалось совершить комбинированную атаку по главной ремонтной базе Черноморского флота РФ — интервью NV с Мусиенко 13 сентября, 11:06 NV Премиум Дым поднимается над судостроительным заводом после ночной атаки на Севастополь (Фото:Still image from video taken September 13, 2023. REUTERS TV)

В ночь на 13 сентября появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе.



Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев признал пожар «не на гражданском объекте».

Что горит и насколько серьезным был удар, в интервью Radio NV рассказал Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований.

Видео дня

— Оккупанты признали ночные взрывы в Севастополе. Я так понимаю, что скрыть их было совершенно невозможно. Люди с разных точек снимали видео — красиво что-то горит и взрывается. Давайте попробуем разобраться, что это за завод, который был поврежден или, возможно, частично уничтожен? Почему его называют главной ремонтной базой Черноморского флота Российской Федерации?

— Дело в том, что это основной завод, закрепленный за Черноморским флотом, который призван выполнять определенные регламентные работы, а также проводить ремонты разных уровней сложности — и средние, и малые, и капитальные даже некоторых типов кораблей.

Поэтому это основное предприятие, задействованное для выполнения соответствующих работ. И очевидно, оккупанты ими пользовались уже неоднократно, потому что там находились в доках корабли, которые по меньшей мере (сейчас известно) повреждены. Я думаю, появится информация вскоре: возможно, некоторые уже выведены из строя и уничтожены.

Поэтому это важный удар.