Морской завод в огне. Соцсети и Reuters показали последствия ночных взрывов в Севастополе — фото, видео 13 сентября, 10:55 Дым поднимается в Севастополе после пожара на морском заводе, 13 сентября 2023 года (Фото:Цаплиенко_Ukraine Fights/Telegram)

Возле Севастопольского морского завода в оккупированном Крыму в ночь на среду, 13 сентября, прогремели взрывы и вспыхнул пожар. Россияне заявили о ракетной атаке, Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило: поражены вражеские десантный корабль и подводная лодка.



NV собрал фото, видео и все, что известно о новых взрывах в Крыму.

Ночью в Telegram-каналах начали сообщать о мощных взрывах в Севастополе. Оккупанты перекрывали Крымский мост и заявили о ракетной атаке, в результате которой начался пожар.

Видео дня

Утром министерство обороны страны-агрессора России подтвердило удар по судоремонтному заводу имени С. Орджоникидзе, отчитавшись об уничтожении «семи из десяти крылатых ракет» и «трех безэкипажных катеров». Россияне признали повреждение двух кораблей, не уточнив масштабы. Также они пишут о предварительно двух погибших и 26 раненых работниках завода.

Фото: Цаплиенко_Ukraine Fights/Telegram

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил, что в Севастополе ночью был поражен большой десантный корабль и подводная лодка.

OSINT-аналитики предполагали, что под атаку могли попасть российские субмарина класса Kilo и десантный корабль класса Ropucha. Юсов в комментарии изданию Бабель уточнил, что были повреждены дизель-электрическая подводная лодка Ростов-на-Дону и десантный корабль Минск.

Фото: REUTERS TV via REUTERS

Фото: REUTERS TV via REUTERS

На фоне этих сообщений командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал в своем Telegram-канале фото взрывов в Севастополе и поблагодарил пилотов за «прекрасную боевую работу».

«Дальше будет», — добавил он.