Крымский мост. Россияне установили новый пролет вместо поврежденного в результате июльской атаки — спутниковое фото 6 сентября, 09:41 Крымский мост после атаки (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты установили новый пролет на незаконно построенном Крымском мосту вместо поврежденного 17 июля. Тогда переправу атаковали украинские надводные дроны.

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода, публикуя спутниковые снимки сервиса Planet.

Журналисты сравнили два фото за 3 и 5 сентября. На первом пролета нет, а на втором уже есть.

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Ранее Радио Свобода показало новые спутниковые снимки с баржами возле Крымского моста, которые могут использовать как основу для заграждения против морских дронов.

8 октября 2022 года в результате мощного взрыва упали несколько его пролетов. 17 июля там снова были взрывы — вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность своей спецслужбы к взрывам. Последний был совместной операцией с ВМС ВСУ, во время которой был использован украинский беспилотник Sea Baby (Морской малыш).

Инфографика: NV