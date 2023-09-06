Крымский мост. Россияне установили новый пролет вместо поврежденного в результате июльской атаки — спутниковое фото

6 сентября, 09:41
Поделиться:
Крымский мост после атаки (Фото:REUTERS/Stringer)

Крымский мост после атаки (Фото:REUTERS/Stringer)

Российские оккупанты установили новый пролет на незаконно построенном Крымском мосту вместо поврежденного 17 июля. Тогда переправу атаковали украинские надводные дроны.

Об этом сообщает российская служба Радио Свобода, публикуя спутниковые снимки сервиса Planet.

Журналисты сравнили два фото за 3 и 5 сентября. На первом пролета нет, а на втором уже есть.

Видео дня

Ранее Радио Свобода показало новые спутниковые снимки с баржами возле Крымского моста, которые могут использовать как основу для заграждения против морских дронов.

8 октября 2022 года в результате мощного взрыва упали несколько его пролетов. 17 июля там снова были взрывы — вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Читайте также:
Мост, который лопнул. Шеф СБУ Василий Малюк впервые подробно рассказал о том, как его команда дважды взрывала Крымский мост — эксклюзив NV

Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность своей спецслужбы к взрывам. Последний был совместной операцией с ВМС ВСУ, во время которой был использован украинский беспилотник Sea Baby (Морской малыш).

Инфографика: NV
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Россия Крым Керченский мост Крымский мост

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X