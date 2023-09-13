В России заявили об атаке на Севастополь и повреждении двух кораблей 13 сентября, 07:09 В Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы (Фото:Соцсети/Телеграм)

Министерство обороны России подтвердило взрывы на судоремонтном заводе в оккупированном Крыму в ночь на среду, 13 сентября. Там выдали свою версию об атаке, заявив о повреждении двух кораблей, «находящихся на ремонте».

В ведомстве страны-агрессора утверждают, что удар по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе нанесли якобы десятью ракетами, семь из которых «сбила ПВО». Также отрапортовали об атаке «трех безэкипажных катеров» по отряду кораблей Черноморского флота. По версии оккупантов, их тоже «уничтожили».

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В то же время минобороны РФ говорит, что попадание ракет есть и повреждены два корабля, «находящихся на ремонте». Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил о 24 пострадавших.

В Украине новые взрывы в Крыму официально не комментировали.

На оккупированном полуострове регулярно раздаются взрывы. Оккупанты говорят о «работе ПВО», есть попадания в склады с боеприпасами, а на Крымском мосту часто перекрывают движение.

