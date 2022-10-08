Большой пожар. Движение по Крымскому мосту закрыто, часть дорожного полотна упала в воду 8 октября, 08:27 Движение по Крымскому мосту полностью остановили, часть дорожной переправы обрушилась (Фото:Крым.Реалии/Telegram)

Движение по Крымскому мосту, где вспыхнул сильный пожар, закрыто. Оккупанты готовят запуск паромной переправы через пролив.

Об этом заявил бывший нардеп-регионал Олег Царев.

Он опубликовал фото, на котором «разрушена одна полоса движения». Российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта пишут, что «судоходство в Керченском проливе не останавливалось».

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В «предприятии» оккупантов «Крымская железная дорога» утверждают, что произошло возгорание «топливной цистерны в хвосте грузового поезда».

Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы. Причины произошедшего устанавливаются", — заявили там.

В субботу утром, 7 октября, на Крымском мосту разразился сильный пожар. РосСМИ со ссылкой на оккупационные «власти» заявили, что горит «цистерна с топливом».