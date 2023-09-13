Удар по Севастополю. Как уничтожение российский кораблей в Крыму повлияет на планы оккупантов — отвечает эксперт

13 сентября, 16:58
NV Премиум
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Дым на судоремонтном заводе в Севастополе, 13 сентября 2023 года (Фото:REUTERS TV via REUTERS)

Дым на судоремонтном заводе в Севастополе, 13 сентября 2023 года (Фото:REUTERS TV via REUTERS)

Автор: Юлия Петрова

Максим Паламарчук, эксперт Национального института стратегических исследований, объяснил в эфире Radio NV, как утренний удар по судоремонтному заводу во временно оккупированном Севастополе повлияет на планы россиян.

 — Начнем все-таки с того, какое значение эта масштабная атака на Севастополь и пожар на судоремонтном заводе может иметь для нас, для будущего освобождения Крыма и нашей победы?

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— Прежде всего, если действительно была повреждена, вероятнее всего, исходя из объема повреждений навсегда выведена из строя подводная лодка, это значит минус один носитель Калибров. Причем носитель Калибров, который имеет хоть и меньший залп, зато может скрыто ближе приближаться к украинским берегам. Кроме того, очень важным является и уничтожение десантного корабля.

Не потому, что украинцам угрожает российский десант, а потому, что их роль очень значительна в поставках вооружений и припасов российским войскам, оккупирующим южные регионы Украины и сейчас несущим значительные потери и расходы в боях с украинскими защитниками.

Теги:   Россия Крым Севастополь Украина Российско-украинская война Радио NV Война России против Украины

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