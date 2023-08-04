Почти 50 лет в составе флота РФ. Что известно о десантном корабле Оленегорский горняк, подбитом украинским дроном в бухте Новороссийска 4 августа, 11:16 Большой десантный корабль РФ Оленегорский горняк (Фото:Netelo/Unsplash)

В пятницу, 4 августа, в порту Новороссийская Краснодарского края РФ прогремели взрывы. Позже стало известно, что в бухте украинские морские дроны атаковали российский большой десантный корабль Оленегорский горняк.

Власти страны-агрессора РФ утверждали, что два морских дрона были «визуально обнаружены и уничтожены огнем».

Однако NV получило эксклюзивное видео, как надводный дрон СБУ с 450 килограммами тротила атакует вражеский корабль, где находится около 100 человек экипажа.

Видео дня

Источники издания в Службе безопасности сообщили, что спецоперацию проводили вместе с ВМС Украины. В результате атаки Оленегорский горняк получил серьезную пробоину и пока не может выполнять свои боевые задачи.

В Сети также появились фото, на которых видно, что судно сильно накренилось на левый борт. Это может свидетельствовать о затоплении нескольких отсеков.

NV рассказывает, что известно об Оленегорском горняке, который может повторить судьбу крейсера Москва и пойти ко дну.

Большой десантный корабль проекта 775 базируется на Северном флоте РФ и входит в 121-ю бригаду десантных кораблей.



Он был построен в Гданьске, Польша и вошел в состав флота в 1976 году. Сначала его называли СДК-91, а затем — БДК-91. С 2000 года носит наименование Оленегорский горняк из-за того, что шефство над кораблем взял Оленегорский горно-обогатительный комбинат.

В 2007 году его назвали лучшим десантным кораблем Северного флота РФ.

Судно неоднократно ремонтировали, а в 2016 году корабль прошел модернизацию.

На вооружении Оленегорского горняка две сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки реактивной системы залпового огня Град-М и четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса Стрела-2. На борту также могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Большой десантный корабль вмещает 87 челнов экипажа и развивает скорость до 18 узлов, дальность плавания — 6000 миль при 12 узлах. Длина российского судна 112,5 метра, ширина — 15 метров, осадка — 3,7 метров.