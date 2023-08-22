Оккупанты начали затапливать паромы, пытаясь защитить Крымский мост — ГУР 22 августа, 18:34 Крымский мост (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Во вторник, 22 августа, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что российские оккупанты планируют затопить паромы для того, чтобы защитить незаконно построенный Крымский мост.

Об этом ГУР сообщило в Telegram.

По информации ГУР, оккупанты проводят подготовительные работы для затопления второго парома в районе Керченского пролива возле Крымского моста, что между страной-агрессором Россией и временно оккупированным Крымом.

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В ГУР отметили, что россияне хотят затопить по меньшей мере шесть плавсредств, чтобы создать защитную полосу перед Крымским мостом.

Кроме того, они планируют установить боновые заграждения между затопленными паромами. Такими действиями противник надеется защитить мост от возможного поражения.

В ГУР отметили, что успешные атаки СБУ по Крымскому мосту привели к значительным повреждениям конструкции моста, в частности его автомобильного и железнодорожного полотен.



В то же время недавние удары по мосту вновь ухудшили ситуацию для группировки российских войск на юге Украины и вызвали бурную реакцию военно-политического руководства России.

По данным ГУР, именно поэтому в Кремле требовали обезопасить военный объект, который является очень важным для военной логистики российской армии.

«Нехитрая мера защиты 19-ти километрового моста в виде затопления паромов свидетельствует о лихорадочности решений врага и интеллектуальном кризисе внутри военно-политического руководства террористической России», — говорится в сообщении ГУР.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Инфографика: NV

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это был уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.



Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

26 июля 2023 года глава СБУ Василий Малюк впервые признал, что к подрыву Крымского моста 8 октября прошлого года причастна Служба безопасности Украины.

Инфографика: NV