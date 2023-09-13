Новые спутниковые снимки подтвердили уничтожение российских кораблей в Севастополе 13 сентября, 20:37 Последствия удара Сил обороны по Севастопольскому заводу (Фото:monitor / X)

Появились новые спутниковые снимки последствий удара украинских военнослужащих по Севастопольскому морскому заводу.

Соответствующие фото публикуют в X OSINT-аналитики и спутниковая компания BlackSky.

На кадрах видны значительные разрушения.

Вероятно, после таких ударов техника не подлежит восстановлению.

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В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, незаконно построенный оккупантами Крымский мост был перекрыт.

Минобороны страны-агрессора России заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

Поражение двух кораблей — подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск — подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.