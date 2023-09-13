«Не спасут ни шины, ни Илон Маск». В соцсетях издеваются над оккупантами после ночной ракетной атаки на Севастополь 13 сентября, 13:50 Пользователи смеются над неспособностью оккупантов защитить свои военные объекты (Фото:NV)

Российским военным так и не удалось наладить свою противовоздушную оборону на территории временно подконтрольного им Крыма, несмотря на его исключительную стратегическую важность.

Об этом свидетельствует ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе в ночь на среду, 13 сентября, в результате которой были повреждены стоявшие там субмарина и десантный корабль.

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В связи с этим пользователи соцсетей рекомендовали оккупантам использовать для защиты своих военных кораблей старые автомобильные покрышки, как это было сделано после успешных украинских атак на аэродромы со стратегической авиацией противника.

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Пользователи также иронизируют над «случайным» сбоем в работе спутникового интернета Starlink от SpaceX в ночь атаки на Севастополь, припомнив главе компании Илону Маску блокировку работы сервиса у побережья Крыма в 2022 году, целью которой мог быть срыв операций Сил обороны против Черноморского флота РФ.

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

При этом украинцы уверены, что, несмотря на все старания российских захватчиков, защититься от новых атак на свою военную инфраструктуру у них все равно не выйдет.

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X

Фото: Скриншот/X