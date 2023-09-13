«Не спасут ни шины, ни Илон Маск». В соцсетях издеваются над оккупантами после ночной ракетной атаки на Севастополь
Пользователи смеются над неспособностью оккупантов защитить свои военные объекты (Фото:NV)
Российским военным так и не удалось наладить свою противовоздушную оборону на территории временно подконтрольного им Крыма, несмотря на его исключительную стратегическую важность.
Об этом свидетельствует ракетный удар по судоремонтному заводу в Севастополе в ночь на среду, 13 сентября, в результате которой были повреждены стоявшие там субмарина и десантный корабль.
В связи с этим пользователи соцсетей рекомендовали оккупантам использовать для защиты своих военных кораблей старые автомобильные покрышки, как это было сделано после успешных украинских атак на аэродромы со стратегической авиацией противника.
Пользователи также иронизируют над «случайным» сбоем в работе спутникового интернета Starlink от SpaceX в ночь атаки на Севастополь, припомнив главе компании Илону Маску блокировку работы сервиса у побережья Крыма в 2022 году, целью которой мог быть срыв операций Сил обороны против Черноморского флота РФ.
При этом украинцы уверены, что, несмотря на все старания российских захватчиков, защититься от новых атак на свою военную инфраструктуру у них все равно не выйдет.