Носитель Калибров и «парадный» Минск. Что известно о подводной лодке и большом десантном корабле РФ, вероятно уничтоженных в Севастополе 13 сентября, 14:18 Сюжет Подводная лодка Ростов-на-Дону и большой десантный корабль Минск (Фото:mil.ru / коллаж НВ)

Украинская разведка подтвердила, что в ночь на 13 сентября в результате ударов по российским целям и инфраструктуре в Севастополе были поражены большой десантный корабль и подводная лодка.

По предварительным данным российских источников, речь идет о большом десантном корабле Минск и подводной лодке Ростов-на-Дону — оба они, как сообщается, стояли в сухих доках судоремонтного завода в Севастополе, где ночью после ударов вспыхнул масштабный пожар. Украина пока официально не подтвердила названия поврежденных кораблей, однако если эти данные соответствуют действительности, Минск станет уже третьим большим десантным кораблем (и вторым проекта 775), который удалось поразить Вооруженным силам Украины — после поражения Оленегорского горняка в Новороссийске в августе 2023 года и корабля Саратов (проект 1171) в марте 2022.



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А вот поражение подводной лодки является уникальной ситуацией, которая, как пишет Defence Express, «точно уже вошла в историю». «Дело в том, что Украина не имеет штатных возможностей для борьбы с подводными лодками РФ. Сама по себе подводная лодка является сверхсложной целью противодействие которой требует целого комплекса средств, с противолодочными кораблями, самолетами и вертолетами, собственными подводными лодками. Но в Украине сейчас ничего из выше перечисленного просто нет», — пишут аналитики. Поэтому единственная возможность поразить российскую подводную лодку для ВСУ — это как раз уничтожить ее в надводном положении, что, очевидно, и удалось сделать.

В одном из российских провоенных пабликов также появились данные о том, что ночной ракетный удар «полностью уничтожил» десантный корабль Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону . «Оба судна, которые находились здесь на ремонте, восстановлению не подлежат. Кроме того, на Севморзаводе повреждены еще два судна, их восстановить, возможно, удастся. Названия этих кораблей собеседники отказались говорить», — говорится в этом сообщении.



NV рассказывает, какие именно корабли вероятно потеряла РФ.

Субмарина Ростов-на-Дону: «ударный» экипаж запускал Калибры по Сирии и Украине

Субмарина Б-237 Ростов-на-Дону — это российская дизель-электрическая подводная лодка проекта Варшавянка 636, по классификации НАТО — Improved Kilo (улучшенные субмарины класса Kilo). Это серия многоцелевых подводных лодок, спроектированных в СССР на базе проекта 877 Палтус и достроенных уже в России. Серия планировалась как один из экспортных вариантов.

Подводная лодка Ростов-на-Дону входит в состав Черноморского флота ВМФ России. Она была заложена осенью 2011 года на заводе Адмиралтейские верфи в Санкт-Петербурге, на воду субмарину спустили летом 2014 года.

В декабре 2014 года ее официально передали ВМФ России. Субмарина была поставлена на вооружение 4-й отдельной бригады подводных лодок, которая базируется в Новороссийске.

Фото: mil.ru

После ряда глубоководных и ракетных испытаний на Северном флоте подводная лодка в декабре 2015 года была задействована в войне в Сирии . Из акватории Средиземного моря Ростов-на-Дону она наносила удары крылатыми ракетами Калибр, как утверждала российская пропаганда, по позициям боевиков ИГИЛ на территории Сирии.

Позже субмарина базировалась на военно-морской базе в Новороссийске. Также участвовала в многочисленных военных «учениях» в России: пропаганда РФ сообщала, что в 2016 и 2017 годах именно экипаж Ростова-на-Дону был «победителем соревнований на приз главнокомандующего ВМФ РФ среди многоцелевых неатомных и атомных подводных лодок», из-за чего экипаж получил якобы «почетное» звание «ударного».

В 2020 году лодку ремонтировали в российском городе Кронштадт. После завершения ремонта субмарина провела некоторое время в Средиземном море.

Во время полномасштабного вторжения в Украину субмарина Ростов-на-Дону был среди тех подводных лодок, с которых Россия наносила удары по Украине ракетами Калибр.

Как сообщали ранее Силы обороны Украины и проект Крым.Реалии, всего в составе ЧФ Россия держала в Черном море шесть подводных лодок проекта 636.3 Варшавянка, все носители ракет Калибр (каждая может быть вооружена четырьмя ракетами).

Б-261 Новороссийск,

Б-237 Ростов-на-Дону,

Б-262 Старый Оскол,

Б-265 Краснодар,

Б-268 Великий Новгород

Б-271 Колпино.

Технические характеристики подводной лодки Ростов-на-Дону

Ориентировочная стоимость — $300 млн ( в ценах 2009 года)

в ценах 2009 года) Водоизмещение надводное — 2350 т



Водоизмещение подводное — 3950 т

Длина — 73,8 м

Ширина — 9,9 м

Осадка — 6,2 м

Двигатели — два дизель-генератора по 1000 кВт, питающие главный электродвигатель, электродвигатель экономичного хода, два резервных электродвигателя

Скорость надводная 11 — 17 узлов

Скорость подводная — 20 узлов

Рабочая глубина — 240 м

Предельная глубина -300 м

Автономность плавания — 45 суток

Экипаж — 52 человека ( в том числе 12 офицеров)

в том числе 12 офицеров) Вооружение: зенитная артиллерия ( ПЗРК Стрела-3М, Игла-1, Верба) — 8 ракет; ракетное вооружение ( включая четыре ракеты Калибр-ПЛ)

Воевал в Черном море вместо Балтийского: большой десантный корабль Минск

Минск — один из больших десантных кораблей проекта 775 (по кодификации НАТО — класса Ropucha). Это серия кораблей, которые Советский Союз строил для своего флота в Польше на верфи в Гданьске.

Такие корабли предназначены для высадки морского десанта на необорудованное побережье, переброски морем войск и грузов. Способны транспортировать различные виды бронетехники, включая танки. На смену десантным кораблям проекта 775 должны были прийти корабли нового проекта 778, первые два из них также были заложены на верфи в Гданьске. Однако после распада СССР в 1992 году оба недостроенных корабля нового проекта были порезаны на металлолом на стапелях.

Фото: flot.com

Как и другие корабли этого проекта, Минск был построен в Гданьске в середине 1980-х годов, свое нынешнее название носит с 2000-го года (изначально назывался БДК-43). В отличие от субмарины Ростов-на-Дону, Минск относится к Балтийскому, а не Черноморскому флоту РФ, до войны с Украиной он базировался в Балтийске.

Он принимал участие в российских военно-морских парадах, учениях и операциях РФ в разных морях. В частности несколько лет подряд Минск участвовал в главном российском военно-морском параде по случаю дня ВМФ РФ.



В феврале 2022 года, за считанные недели до начала полномасштабного вторжения России в Украину, сообщалось, что РФ отправила в Черное море шесть больших десантных кораблей из двух других флотов — среди них был и Минск. Тогда российский флот в Черном море рекордно усилили корабли Калининград, Минск и Королев (все проекта 775 Ropucha) из состава Балтийского флота, а также еще три десантных корабля Северного флота — Петр Моргунов, Георгий Победоносец и Оленегорский горняк Северного флота. Благодаря этому Россия в феврале 2022 года накопила самый большой десантный потенциал в Черном море с начала 1990-х годов — в частности 12 больших десантных кораблей.

Минск после удара по нему в Севастополе, 13 сентября 2023 / Фото: Крымский ветер / Телеграм

Технические характеристики большого десантного корабля Минск

Водоизмещение — 4080 тонн

Длина — 112,5 метра

Ширина — 15 метров

Осадка — 3,7 метра

Скорость — 18 узлов



Дальность плавания — 6000 миль при 12 узлах

Экипаж — 87 человек

Дивигуны: 2 дизельных, 2 винта

Вооружение: две сдвоенные 57 мм артиллерийские установки АК-725, две пусковые установки реактивной системы залпового огня Град-М, 44 пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса Стрела-2.

На борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Что известно о местонахождении этих судов в Севастополе перед ударом 13 сентября

Утром 13 сентября мировое сообщество OSINT-аналитиков живо обсуждало спутниковые снимки, которые могли свидетельствовать, что во время ударов по Севастополю были повреждены именно десантный корабль проекта 775 (Ropucha) и субмарина класса Kilo.

«Похоже, сегодня утром украинские войска успешно поразили сухие доки Севастопольского судостроительного завода, которые, вероятно, были заняты российской субмариной класса Kilo и десантным кораблем (класса — ред.) Ropucha», — сообщили авторы канала OSINT technical в Twitter, которые подтвердили геолокацию пожара после взрывов в Севастополе.



Как свидетельствуют спутниковые фото, именно такой корабль и субмарина могли находиться в Севастопольском судоремонтном заводе.



Автор профильного блога Covert Shores и OSINT-аналитик H I Sutton, эксперт по вопросам военно-морских сил, подводных и надводных лодок отмечает, что десантный корабль класса Ropuсha может быть серьезно поврежден. Он отметил, что на фотографиях можно увидеть, как корабль горит, и предположил, что повреждена могла быть также улучшенная субмарина класса КіІо, которая является носителем ракет Калибр.