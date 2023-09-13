«Настроение у оккупантов ниже плинтуса». Рефат Чубаров — о реакции на удар высокоточными ракетами по Севастополю. Интервью NV 13 сентября, 16:10 NV Премиум Пожарный автомобиль вблизи места атаки. Севастополь, 13 сентября 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

В России признали удар по судоремонтному заводу в Севастополе в ночь на 13 сентября и повреждение двух кораблей.

Российские оккупанты, коллаборанты и пропагандисты в истерике, говорит Рефат Чубаров, председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Больше об удачной атаке он рассказал в интервью Radio NV.

Видео дня

— Во временно оккупированном Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели по меньшей мере семь взрывов. Командующий Воздушных сил ВСУ обнародовал фото из Севастополя и поблагодарил украинских пилотов за отличную работу. Что вы знаете об этой атаке?

— Знаю то, что знает уже все украинское общество, потому что здесь уже никто ничего не скрывает. Сразу после 3 часов была осуществлена атака на Севастопольский морской судоремонтный завод. Уже ночью было понятно, что обязательно будут какие-то объекты в виде кораблей поражены. И уже на утро мы получили данные о том, что один большой десантный корабль и одна подводная лодка — носитель ракет Калибр, с которого были запуски на материковую Украину — поражены.

Как некоторые шутят, они не утонули, потому что были в сухом доке, стояли на ремонте. Но теперь им уже тот ремонт не понадобится. Это заметный успех Вооруженных сил Украины. Эксперты предполагали, что это ракеты. А потом мы получили подтверждение от военных, что это высокоточные ракеты, которые запускаются с военных самолетов. Так что все нормально.

— Что это за судоремонтный завод, что именно там ремонтируют? Слышала, что его называют главной ремонтной базой Черноморского флота Российской Федерации. Это действительно так?