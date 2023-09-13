Атака на судоремонтный завод: в ГУР подтвердили поражение десантного корабля и подводной лодки россиян 13 сентября, 12:21 В Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы (Фото:Соцсети/Телеграм)

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о том, что в результате удара по судоремонтному заводу во временно оккупированном Севастополе были повреждены большой десантный корабль и подводная лодка.

Об этом в комментарии hromadske сообщил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

В то же время он не уточнил, какие именно суда были поражены.

Ранее командующий Воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото взрывов во временно оккупированном городе и поблагодарил пилотов за «замечательную боевую работу».

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В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.



Российские паблики сообщают о повреждении подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск.

Инфографика: NV