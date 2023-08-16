«Уникальное изобретение СБУ». CNN показал момент июльской атаки украинского морского дрона на Крымский мост 16 августа, 07:15 Момент атаки морского дрона на Крымский мост, незаконно построенный российскими оккупантами (Фото:Скриншот видео CNN)

Телеканал CNN заявил, что получил от Службы безопасности Украины видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона на незаконно построенный Россией Крымский мост в оккупированной Керчи. Журналисты опубликовали кадры.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал CNN, что использованный беспилотник Sea Baby (Морской малыш) — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

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Так, он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.



«Надводные дроны — это уникальное изобретение СБУ. Ни одна из частных компаний не имеет к этому отношения. С помощью этих беспилотников мы недавно осуществили успешное поражение Крымского моста, большого десантного корабля Оленегорский горняк и танкера Сиг», — заявил Малюк.

По его словам, атака на Крымский мост 17 июля была совместной операцией с Военно-морскими силами, которую он возглавлял вместе с командующим ВМС Алексеем Неижпапой.



На записи, которую телеканал получил от украинской спецслужбы, видно экран пилота за мгновение до того, как Sea Baby доставил около 850 килограммов взрывчатки к одной из бетонных опор моста, пишет CNN. Также журналисты получили от источников два видео с камер наблюдения, на которых зафиксирован момент падения одного беспилотника на автомобильную часть моста. Приблизительно через пять минут взрывается и второй дрон, попавший в железнодорожную часть с противоположной стороны.

«Мы работаем над рядом новых интересных операций, в том числе и в акватории Черного моря. Обещаю вам, это будет захватывающе, особенно для наших врагов», — сказал Малюк.

Ранее о том, что к июльским ночным взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины сообщал источник NV в правоохранительных органах. Россияне признают, что не смогут восстановить мост до конца 2023 года.