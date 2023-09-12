В ОК Юг рассказали, могут ли оккупанты подтягивать ресурс через Крымский мост

12 сентября, 10:57
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Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Крымский мост (Фото:REUTERS/Stringer)

Железнодорожное сообщение на Крымском мосту работает время от времени, поэтому подтягивание ресурса враг еще может себе позволить, но оно замедленное.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк во вторник, 12 сентября.

«Керченский мост работает время от времени в железнодорожном сообщении, автомобильное нормально не функционирует, там происходит реверсное движение и его постоянные перекрытия», — сказала она в эфире телемарафона.

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По словам Гуменюк, подтягивание ресурса враг все-таки еще может себе позволить, но оно замедленное и не соответствует требованиям развития боевых событий.

«Именно поэтому они вынуждены маневрировать между теми силами и средствами, которые уже у них находятся на материковой части», — сказала она.

Инфографика: NV

8 октября 2022 года в результате мощного взрыва упали несколько его пролетов. 17 июля там снова прогремели взрывы — вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Глава СБУ Василий Малюк подтвердил причастность своей спецслужбы к подрывам. Последний был совместной операцией с ВМС ВСУ, во время которой использовали украинский беспилотник Sea Baby (Морской малыш).

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Крым Наталья Гуменюк Крымский мост Война России против Украины

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