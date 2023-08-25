В Севастополе прозвучали взрывы, оккупанты заявили об атаке 42 дронами 25 августа, 04:39 Севастополь (Фото:Pixabay)

Ночью 25 августа в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Так называемые оккупационные власти заявили об «уничтожении несколько БПЛА над морем».

Обновлено 05:05

В Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО обнаружено 42 беспилотника. «В результате огневого воздействия над Крымом 9 из них уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — заявили в ведомстве страны-агрессора.

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Об этом сообщил так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.

«Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — сказал он.