В Севастополе прозвучали взрывы, оккупанты заявили об атаке 42 дронами
Севастополь (Фото:Pixabay)
Ночью 25 августа в оккупированном Севастополе раздались взрывы. Так называемые оккупационные власти заявили об «уничтожении несколько БПЛА над морем».
Обновлено 05:05
В Минобороны РФ заявили, что средствами ПВО обнаружено 42 беспилотника. «В результате огневого воздействия над Крымом 9 из них уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — заявили в ведомстве страны-агрессора.
Об этом сообщил так называемый «губернатор» Севастополя Михаил Развожаев.
«Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности», — сказал он.