Испытывали в Севастопольской бухте. Глава СБУ рассказал NV, как морские дроны готовили ко второму подрыву Крымского моста 20 августа, 10:43 Испытания дрона Морской малыш (Фото:Кадр видео NV via Twitter)

Глава СБУ Василий Малюк рассказал NV о том, как морские дроны готовили ко второму подрыву Керченского моста.

Как отмечается в статье Мост, который лопнул. Шеф СБУ Василий Малюк впервые подробно рассказал о том, как его команда дважды взрывала Крымский мост № 3 журнала NV за август 2023 года, большую роль в реализации второго подрыва Крымского моста сыграл руководитель одного из управлений военной контрразведки — офицер с псевдо Хантер, который приложил руку к созданию морских дронов.

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Украинские спецслужбисты создали начиненные взрывчаткой дистанционно управляемые плавсредства-камикадзе, сделанные из уникального материала, незаметного для вражеских РЛС, конструкция которых предусматривала три вида управления и самоуничтожение в случае необходимости.

Впервые в обстоятельствах реального боя плавучие беспилотники инженеры и специалисты СБУ испытали на кораблях российского Черноморского флота, когда осенью прошлого года атаковали в Севастопольской бухте ракетные фрегаты Адмирал Макаров и Адмирал Эссен. Последний после этой спецоперации долгое время стоял в доке на ремонте.

Поняв, что дроны не способны потопить большие суда, количество взрывчатки на них довели до 850 кг гексогена. Также модернизировали систему управления беспилотниками, получив качественно новый образец надводного «мстителя».

Малюк привлек к сотрудничеству командующего ВМС Алексея Неижпапу, который оказал значительную помощь в реализации всего проекта. Объединенная команда флота и спецслужбы начала готовить морскую операцию по подрыву Крымского моста.

Дроны продолжили совершенствовать, даже установили на корпусе два реактивных огнемета повышенной дальности Шмель-М. Некоторые другие ноу-хау в СБУ пока не раскрывают.

В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, после чего все движение по нему было остановлено. Крымский гауляйтер Сергей Аксенов заявил о «чрезвычайном происшествии», а российские паблики писали о серьезном повреждении по меньшей мере одного пролета. Позже оккупанты сообщили о восстановлении железнодорожного сообщения.

Источник NV в правоохранительных органах сообщил, что к взрывам на Крымском мосту причастны СБУ и Военно-морские силы Украины. По словам собеседника, мост атаковали с помощью надводных дронов.

Вице-премьер страны-агрессора России Марат Хуснуллин признал, что один пролет автодорожной части Крымского моста не подлежит восстановлению.

Это уже второй случай взрывов на Крымском мосту, который Россия использует для переброски бронетехники и живой силы на юг Украины. 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва рухнули несколько его пролетов.



Кремлевский режим обвинил в организации диверсии главу Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Со своей стороны в ГУР эти заявления опровергли, назвав их «бредом».

16 августа телеканал CNN опубликовал видео, на котором зафиксирован момент июльской атаки экспериментального морского дрона.

Глава СБУ Василий Малюк рассказал журналистам, что беспилотник Морской малыш — результат многомесячных разработок, которые начались сразу после полномасштабного вторжения России.

Он впервые признал причастность Украины ко второму подрыву Крымского моста. В июле он заявил, что его спецслужба осуществила и первый — в октябре 2022 года.