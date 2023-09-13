ГУР уточнило, что поврежденные в Севастополе корабль и субмарина «восстановлению не подлежат» 13 сентября, 20:19 Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)

В результате атаки на бухту Севастополя в ночь на 13 сентября, по данным украинской разведки, поврежденные корабль и подлодка не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Юсов подчеркнул, что российские военные корабли получили значительные поражения.

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«Можно сейчас говорить о том, что, с большой вероятностью, восстановлению не подлежат», — сказал представитель ГУР.

Ранее украинская разведка сообщала о повреждения российских кораблей.

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.