ГУР уточнило, что поврежденные в Севастополе корабль и субмарина «восстановлению не подлежат»
Андрей Юсов (Фото:Скриншот видео Суспільне/YouTube)
В результате атаки на бухту Севастополя в ночь на 13 сентября, по данным украинской разведки, поврежденные корабль и подлодка не подлежат восстановлению.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.
Юсов подчеркнул, что российские военные корабли получили значительные поражения.
«Можно сейчас говорить о том, что, с большой вероятностью, восстановлению не подлежат», — сказал представитель ГУР.
Ранее украинская разведка сообщала о повреждения российских кораблей.
В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.
Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».
OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.