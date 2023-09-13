Зеленский второй день подряд собирал военный кабинет. Обещает, что Россия «почувствует результат» 13 сентября, 14:36 Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 13 сентября, собрал военный кабинет. Это вторая встреча за два дня.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Сегодня без деталей. Но результаты будут. Враг их почувствует», — все, что написал Зеленский.

Накануне на собрании обсуждали контрнаступление, подготовку к возможным действиям России, возведение укреплений, усиление Сил обороны и данные разведок о датах и направлениях. Также среди тем были обеспечение боеприпасами, оружием и производство собственного.

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