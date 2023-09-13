Севастопольцы помогли навести ракетный удар по флоту оккупантов в Крыму — партизаны Атеш 13 сентября, 21:37 В Севастополе в ночь на 13 сентября прогремели взрывы (Фото:Соцсети/Telegram)

Жители временно оккупированного Севастополя помогли навести ракетный удар по российскому флоту в ночь на среду, 13 сентября.

Об этом сообщает партизанское движение Атеш в Telegram

«Спасибо севастопольцам, которые ежедневно присылают данные, фотографии и координаты с ценной информацией. Разведка дает свои плоды, и мы продолжим работать вместе с Силами обороны Украины для уничтожения вражеских войск», — говорится в сообщении.

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Партизаны добавили, что больше года их агенты собирают разведывательную информацию, которую они передают Силам обороны Украины.

«Пришло время приоткрыть детали ночного удара по Севастопольской бухте. В течении прошлой недели наши люди вели активную деятельность по обнаружению важных военных целей противника. Были задействованы агенты с разных сфер: гражданские, военнослужащие Черноморского флота РФ и работники ремонтного завода (на нем проходил заключительный этап ремонта одной из целей)», — добавили в Атеш.

В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

Инфографика: NV

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.

В украинской разведке заявили, что в результате атаки поврежденные корабль и подлодка не подлежат восстановлению.