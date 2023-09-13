БДК Минск полностью уничтожен в результате атаки по Севастополю — OSINT-аналитики 13 сентября, 18:47 Фото, предположительно, десантного корабля Минск российских оккупантов в Севастополе (Фото:Крымский ветер/Телеграм)

Международная команда OSINT-исследователей Oryx проанализировала фото из сухого дока в оккупированном Севастополе, где находится пораженный ракетами российский большой десантный корабль Минск, и пришла к выводу, что он уничтожен.

«Сейчас есть визуальное подтверждение того, что десантный корабль типа Ropucha Минск был уничтожен, а не просто поврежден», — сказано в сообщении аналитиков в соцсети X (ранее Twitter).



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По информации аналитиков Oryx, которые ведут подсчет на основании открытых данных, страна-агрессор Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла 16 кораблей и подлодок, из которых десять уничтожены, шесть повреждены. БДК Минск в списке указан как «поврежденный», а его восстановление «экономически нецелесообразно», подлодка Ростов-на-Дону — как «поврежденная».

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора было уничтожено 19 кораблей и катеров врага (без учета Минска и Ростова-на-Дону).

Инфографика: NV

Ранее в Сети появилось предполагаемое фото большого десантного корабля Минск после удара. Как пишет Милитарный, десантный корабль проекта 775 получил серьезные повреждения — есть пробоина в левый борт в районе надстройки, что может означать попадание крылатой ракеты под углом прямо в машинное отделение.

Удар по Корабельной бухте в Севастополе — что известно

В ночь на 13 сентября появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в Севастополе. Оккупанты перекрыли Крымский мост. Утром минобороны страны-агрессора России заявило об атаке ракет и морских дронов («безэкипажных катеров»), признав удар по судоремонтному заводу и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте». А также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе по морю».



Поражение двух кораблей — подводной лодки и большого десантного корабля — подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.



На фоне этих сообщений командующий воздушных сил Украины Николай Олещук опубликовал фото ночных взрывов в Крыму и поблагодарил пилотов за «замечательную боевую работу». В ВСУ отчитались об успешной атаке.



По информации источников Sky News, для атаки Украина использовала британские дальнобойные ракеты Storm Shadow.