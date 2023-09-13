Войдет в историю. В СМИ объяснили, почему повреждение российской подводной лодки Ростов-на-Дону является уникальной ситуацией 13 сентября, 15:28 Ночной хлопок в Севастополе (Фото:t.me/MykolaOleshchuk / Воздушные силы Украины)

Повреждение субмарины Ростов-на-Дону на судоремонтном заводе во временно оккупированном Севастополе является уникальным событием, которое войдет в историю. Поскольку Украина пока нет штатных возможностей для борьбы с российскими подводными лодками, сообщает Defense Express.

Издание отмечает, что подводная лодка является сверхсложной целью, противодействие которой требует комплекса средств с противолодочными кораблями, самолетами, вертолетами и собственными подводными лодками. Однако Украина пока нет ничего из выше перечисленного.

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По данным Defense Express, у Украины нет ни современных кораблей, которые могут патрулировать акваторию с целью поиска и уничтожения субмарин, ни таких противолодочных самолетов, как P-8 Poseidon или хотя бы P-3 Orion, ни тем более подводной компоненты флота.



Единственной возможностью Украины повредить подводную лодку РФ — это уничтожить ее в надводном положении. Это возможно сделать в бухте, что и удалось украинским летчикам.



Это первое в истории применение крылатых ракет для поражения субмарины, а тем более сразу результативное, отметили в издании.



Скорее всего, для поражения подводной лодки были применены крылатые ракеты типа Storm Shadow, поскольку они имеют боевую часть весом 450 кг, которая состоит из двух отдельных частей.

Издание отметило, что при поражении подводной лодки или любого другого корабля взрыв проходит в середине корпуса, а это сразу равно критическим повреждениям. А в случае с масштабным пожаром, который охватил оба корабля, речь идет о масштабных последствиях, потому что они выгорают изнутри, а из-за высокой температуры плавятся переборки.

Ранее поражение двух кораблей — подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск — подтвердил представитель Главного управления разведки Андрей Юсов.



В ночь на среду, 13 сентября, появились многочисленные сообщения о мощных взрывах в оккупированном Севастополе, Крымский мост был перекрыт.

Минобороны РФ заявило об атаке ракетами и морскими дронами («безэкипажными катерами»), признав удар по судоремонтному заводу в Севастополе и повреждение двух кораблей, которые якобы находились «на ремонте», а также атаку по «отряду кораблей Черноморского флота на переходе морем».

OSINT-аналитики предполагали, что в результате удара по судоремонтному заводу Украина могла поразить российскую субмарину класса Kilo и десантный корабль Ropucha.



Российские паблики сообщают о повреждении подводной лодки Ростов-на-Дону и большого десантного корабля Минск.