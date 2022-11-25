Восстановление энергосистемы продолжается. Все украинские АЭС снова подключены к сети, однако дефицит достигает 30% — главное 25 ноября, 20:18 Южноукраинская АЭС снова вырабатывает энергию для нужд страны (Фото:Південноукраїнський енергокомплекс / Facebook)

Энергосистема Украины, впервые пережившая блэкаут после ракетных ударов 23 ноября, вторые сутки восстанавливалась после беспрецедентных отключений электро-, водо- и теплоснабжения.

По состоянию на 19:00 дефицит мощности в энергосистеме сократился до 30% (с 50% вечером 24 ноября), сообщила компания Укрэнерго.

На утро 25 ноября энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап восстановления, заверил глава правления НАК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

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Также в Украине удалось подключить к электроснабжению критическую инфраструктуру на большей части территории страны. Тем временем в стране были развернуты около 4 тыс. «пунктов несокрушимости», где украинцы могут найти электроэнергию, тепло, воду.



Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 24 ноября выступил с резким заявлением, в котором назвал «беспрецедентной» и «ранее невообразимой» ситуацию, когда в результате российских ракетных ударов все четыре украинские АЭС впервые полностью и одновременно потеряли внешнее электроснабжение (впоследствии его удалось восстановить даже для оккупированной ЗАЭС). «Все военные действия, угрожающие безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно прекращены», — потребовал Гросси. США и многие страны Запада осудили ракетные удары 23 ноября как бесчеловечные атаки и новое военное преступление РФ.

НВ следил за восстановлением украинской энергосистемы 25 ноября

20:10 Евросоюз передает Украине из своего резерва 200 средних трансформаторов, один крупный автотрансформатор и 40 электрогенераторов

Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает сайт комиссии.

Фон дер Ляйен отметила, что Еврокомиссия активизирует свои усилия и работу с партнерами по оказанию чрезвычайной поддержки Украине, необходимой для восстановления электро- и теплоснабжения. Оборудование будет доставлено в Украину в ближайшее время.

Трансформаторы передают Латвия и Литва, электрогенераторы — Румыния.



19:47 Дефицит в энергосистеме составляет 30% — Укрэнерго

По состоянию на 19:00 25 ноября в энергосистеме сохраняется существенный дефицит — 30% от потребности потребления, заявили в НАЭК Укрэнерго.

«Для того чтобы удерживать баланс в системе в таких условиях, Диспетчерский центр Укрэнерго еще утром довел до каждого облэнерго объемы потребления, которые они должны соблюдать в течение суток. Облэнерго самостоятельно определяют очереди отключений потребителей», — предупредили в компании.

Там добавили, что объем имеющихся в системе мощностей достаточен, чтобы оптимально и равномерно чередовать ограничения потребителей в каждой области и Киеве.

19:36 Смогут ли российские обстрелы инфраструктуры склонить Украину к переговорам? Опрос НВ

Киевляне ответили на вопрос, как они оценивают тактику государства-террориста.

18:58 Данилов — об армии РФ: Вторая трансформаторная

Российские вооруженные силы каждый день ведут «героическую» борьбу с украинскими электростанциями, сыронизировал в своем Твиттере секретарь СНБО Алексей Данилов. Он назвал армию агрессоров «второй трансформаторной». «Эти негодяи уже пробовали лишить нас топлива, а мир — зерна. Справимся и с этим энергетическим фронтом», — убежден он.

17:48 От 200 до 400 тысяч потребителей в Украине остаются обесточенными — Шмыгаль

В определенные часы суток 200—400 тысяч потребителей в каждом из регионов Украины ограничены в электропотреблении. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства, информирует Интерфакс-Украина.

Глава правительства отметил, что из-за погодных условий самая сложная ситуация — в Хмельницкой, Тернопольской и Одесской областях, в Харьковской и Херсонской областях она усугубляется массированными артиллерийскими ударами российских войск.

Шмыгаль указал, что существенный дефицит производства электроэнергии пока сохраняется, поэтому действуют и плановые, и аварийные отключения.

В то же время он акцентировал, что Украина пережила серьезную энергетическую системную аварию, и сейчас благодаря профессионализму энергетиков постепенно выходит из нее.



«Ни одной стране мира еще не приходилось выводить свою энергосистему после семи волн ракетных ударов», — резюмировал Шмыгаль.



17:42 Все украинские АЭС восстановили доступ к электросети — МАГАТЭ

Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС повторно подключены к сети и приступили к выработке электроэнергии для нужд Украины. Следовательно, все украинские АЭС восстановили подключение к национальной энергосистеме после российской ракетной атаки 23 ноября, говорится в сообщении МАГАТЭ.

17:07 Критический момент в Украине длился всего 14 часов. На это россияне не рассчитывали — Зеркаль

В Кремле полагали, что 23 ноября полностью положат энергосистему Украины, и она не сможет восстановиться, сказала в интервью Радио НВ советник министра энергетики Лана Зеркаль. Но через 14 часов украинским специалистам удалось объединить систему, что является очень хорошим результатом.

Полностью интервью Зеркаль читайте ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

16:44 Франция передает Украине 100 генераторов большой мощности

Об этом говорится в Твиттере министра иностранных дел страны Катрин Колонна.



«Чтобы помочь населению выстоять, Франция посылает в Украину 100 мощных генераторов, в то время как Россия хочет сделать зиму оружием войны», — отметила Колонна.

На сайте МИД Франции уточняли, что речь идет о генераторах мощностью от 50 до 100 кВт.

15:58 После уничтожения энергетики Россия ударит по транспортной инфраструктуре Украины — Бутусов

Надо готовиться к тому, что в Украине скоро снова будет блэкаут, и усиливать защиту других объектов инфраструктуры. Об этом в эфире Радио НВ сказал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«После уничтожения энергетики Россия ударит по транспортной инфраструктуре. Прежде всего, по мостам, по железнодорожному сообщению», — считает журналист.

По мнению Бутусова, не стоит считать, сколько у России осталось ракет: «Россия продолжает производство ракет и, конечно, будет наносить и в будущем удары. Для поражения нашей критической инфраструктуры вооружения у них хватает».

15:43 Южная Корея предоставит Украине мощные генераторы

Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко во время официального визита украинской парламентской делегации в Сеул, сообщает пресс-служба ВР.



Информацию подтвердил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Корея Дмитрий Пономаренко: «С корейской стороной достигнута договоренность о передаче Украине в качестве гуманитарной помощи 20 генераторов мощностью 450—500 кВт, а также пяти мини-экскаваторов DOOSAN DX17Z. Доставку генераторов планируется осуществить чартерным авиарейсом 12 декабря текущего года. Также в декабре предполагается зафрахтовать морское судно для транспортировки экскаваторов, но конкретная дата пока не определена».



15:13 На переход к плановым отключениям света потребуется от пяти дней до недели — Центр исследования энергетики

Для того чтобы перейти к плановым графикам отключений света, потребуется от пяти дней до недели. Об этом рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко на брифинге в Media Center Ukraine. По его словам, речь идет о графиках, когда отключение длится не более 4−6 часов и люди знают об этом периоде заранее, пояснил Харченко.



Он добавил, что при отсутствии новых атак со стороны РФ и повреждений оборудования, за месяц плановые отключения удастся сократить. «Для полного восстановления понадобится несколько лет», — отметил Харченко, которого цитирует Суспільне.



15:04 Из-за блэкаута больницы не будут закрывать, но могут «оптимизировать» помещение — Ляшко

Украинские больницы в условиях блэкаута не будут закрываться, заверил министр здравоохранения Виктор Ляшко.



«Больницы не будут закрывать, но в определенных больницах будет пересмотрен подход и оптимизировано использование помещений для того, чтобы сконцентрировать все на меньших площадях», — сказал он в эфире национального телемарафона 25 ноября

Министр отметил, что такие мероприятия «позволят легче пройти осенне-зимний период, в том числе с наступлением больших холодов».

«Когда меньше площадь, ее проще отапливать, используя источники питания, если будет отключение от централизованного теплоснабжения», — сказал он.

Ляшко сообщил, что Минздрав определил два уровня больниц:

клиники, которые могут работать без централизованного энергоснабжения

клиники, которые могут работать без централизованного тепла и водоснабжения.

«Именно в этих больницах и сформируется основная сеть медучреждений, которые в этот сложный осенне-зимний период должны обеспечить медицинскую помощь. Мы понимаем, что в этих больницах на 100% будет работать все оборудование, которое будет подключаться к энергоснабжению», — резюмировал он.

14:50 В Киеве работают более 400 пунктов обогрева — Кличко

В Киеве работают более 400 пунктов обогрева, сообщил городской мер столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале в пятницу, 25 ноября.

По словам мэра, пункты будут работать каждый день. Большинство из них действуют в школах и других учреждениях социальной сферы. Сейчас власти работают над тем, чтобы в каждом пункте был интернет.

14:25 Уменьшение нагрузки на энергосистему. В школах Киева временно изменят время обучения — КГГА



Начиная с 28 ноября школы в Киеве будут начинать обучение в 09:00, а заканчивать в 16:00. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему.



14:13 Посол США передала 20 тыс. одеял для киевского вокзала, а также генераторы от USAID

Посол США Бриджит Бринк посетила центральный железнодорожный вокзал в Киеве, куда была доставлена очередная партия помощи от Агентства США по международному развитию (USAID, отвечает за невоенную помощь США другим странам) — в том числе 20 тыс. одеял для обогрева пассажиров.

Кроме того, USAID предоставляет Украине 80 генераторов для поддержки электроснабжения, сообщила Бринк в Twitter.



13:57 Задержка до 9 часов. Из-за перебоев с электричеством 14 поездов двигаются с опозданием

В Украине из-за перебоев с электричеством 14 поездов двигаются с опозданием. Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram. С максимальной задержкой в девять часов двигаются два поезда:

№ 62 Одесса — Харьков;

№ 149 Полтава — Черновцы.

«Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие в конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются к регулярным», — отметили в УЗ.

13:38 «Генерал-маньяк». Суровикин — главный идеолог ударов по гражданской инфраструктуре, у РФ не скоро закончатся ракеты — интервью НВ

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Радио НВ рассказал, какой «генерал-маньяк» является главным идеологом ударов по гражданской инфраструктуре, а также о том, почему не стоит рассчитывать, что у РФ закончатся ракеты.

12:58 Парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма и осудил удары по инфраструктуре

Нижняя палата парламента Нидерландов признала Россию государством-спонсором терроризма из-за ее вторжения в Украину.



Документ поддержало подавляюще большинство членов Палаты представителей, пишет NRC.



Они призвали к максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной областях. Парламент Нидерландов также осудил массированные ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре.



12:54 «Ужасное начало зимы». Путин терпит неудачу в Украине и реагирует с большей жестокостью — Столтенберг

«Путин терпит неудачу в Украине и реагирует с большей жестокостью. Волны ракетных обстрелов городов и гражданской инфраструктуры, лишение украинцев тепла и еды. Это ужасное начало зимы для Украины», — сказал генсек НАТО сегодня на брифинге.

12:30 Дефицит мощности в энергосистеме Украине сократился до 30%, обеспечено более 70% нужд электропотребления

Об этом сообщает Укрэнерго по состоянию на 11:00 пятницы, 25 ноября. Накануне вечером дефицит мощности составлял 50%.

«В первую очередь запитаны объекты критической инфраструктуры во всех областях: котельные, газораспределительные станции, водоканалы, очисные сооружения, в некоторых регионах работает общественный электротранспорт», — сообщили в Укрэнерго.

Атомные станции набирают мощность, обеспечены потребности Запорожской АЭС.

Вместе с тем из-за дефицита мощности, во всех регионах введены как плановые, так и аварийные графики отключений, отметили в компании.

Специалистам мешает сложная погода: сильный ветер, дождь и минусовая температура ночью добавились к повреждениям, причиненным российскими ракетами, что привело к обмерзаниям и обрывам проводов в распределительных сетях облэнерго.

12:08 «Мы не отступим». НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно — Столтенберг



«НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно. Мы не отступим», — сказал сегодня генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, «многие войны заканчиваются переговорами, но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя».

11:31 О пороге цен на газ не договорились. Страны ЕС согласовали предложения по преодолению энергокризиса

Министры энергетики стран Европейского Союза согласовали пять предложений Еврокомиссии по преодолению энергетического кризиса. Однако о введении порога цен на газ договориться не смогли.

Следующее обсуждение и согласование мер ЕС по борьбе с энергетическим кризисом ожидается 13 декабря.

11:30 Украинцы заряжают телефоны в магазинах Розетка — фото

«Каждый работающий бизнес в стране стал „пунктом несокрушимости“. Спасибо вам!» — поблагодарил предпринимателей замглавы ОП Кирилл Тимошенко, опубликовав фото из точек Розетки.



11:29 Ситуация в регионах: в Николаеве постепенно дают воду, в Одессе приостановили движение электротранспорта

В Одессе с целью экономии электроэнергии приостановили движение электротранспорта, который запустили сегодня утром.

11:10 На фоне блэкаута в Киев прибыл новый глава МИД Британии



Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во время своего визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Великобритания поддерживает вас действиями, а не только словами. Я дал вам это обещание сегодня. Великобритания намерена его сдержать», — отметил Клеверли. Он прибыл в Украину почти через неделю после визита в страну премьера Британии Риши Сунака.

10:57 Ряд пунктов пропуска на границе с Румынией, Молдовой, Венгрией, Польшей работает с проблемами



По информации Государственной пограничной службы, по состоянию на утро 25 ноября усложнена работа пунктов пропуска:

Краковец на границе с Польшей ( может применяться временная приостановка оформления лиц и транспорта)

может применяться временная приостановка оформления лиц и транспорта) Косино — на границе с Венгрией ( может применяться временная приостановка оформления лиц и транспорта)

может применяться временная приостановка оформления лиц и транспорта) Табаки — на участке с Молдовой ( может применяться временная приостановка оформления лиц и транспорта)

может применяться временная приостановка оформления лиц и транспорта) Вилок на границе с Венгрией и в пунктах пропуска Малоярославец, Новые Трояны и Виноградовка на границе с Молдовой — осуществляется пропуск только пешеходов.

и в пунктах пропуска Малоярославец, Новые Трояны и Виноградовка на границе с — осуществляется пропуск только пешеходов. в пункте пропуска Орловка на границе с Румынией осуществляется оформление легковых машин, микроавтобусов и пешеходов.

10:54 Рига закупила для Киева электрогенераторы и тепловые пушки

10:42 Полтавская область возвращается к обычным почасовым графикам отключения света

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

«Возвращаемся к традиционным графикам почасовых отключений света. Тем, которые работали в течение ноября: одна очередь выключена, две включены. Разделение на очереди и часы — то же самое», — написал Лунин. Графики доступны по этой ссылке.

«Если у вас длительное время нет света, обращайтесь в свой филиал облэнерго, чтобы бригада ремонтников выехала на проверку. Из-за перепадов напряжения могла сработать автоматика защиты», — пояснил Лунин.



10:38 В Виннице сегодня днем не будет работать электротранспорт

Движение трамваев и троллейбусов будет приостановлено в Виннице в пятницу, 25 ноября, с 9:30 до 17:00, с целью ограничения потребления электроэнергии, сообщает Винницкий городской совет

«Жителей города просят воспользоваться муниципальными автобусами и маршрутными такси. На основных трамвайных и троллейбусных маршрутах задействованы дополнительные муниципальные автобусы», — говорится в сообщении.

10:22 Греться можно в пожарных частях и у спасателей: ГСЧС развернула 989 «пунктов несокрушимости»

Из них:



54 стационарных пункта на базе пожарно-спасательных частей;



230 мобильных пунктов на базе палаток;

5 мобильных пунктов на базе транспортных средств.

Карта всех пунктов несокрушимости — по ссылке ЗДЕСЬ.

10:15 Россия сделала шантаж главным инструментом, у нее нет права голоса в мире — Подоляк

«Шантаж, который Россия сделала главным инструментом своей внешней политики, всегда стимулирует эскалацию, рост агрессии и обязательно заканчивается массовыми убийствами. Зачем делать вид, что Россия договороспособна, отвечает за свои слова и имеет право голоса в глобальной политике?» — обратился к мировому сообществу советник главы ОП Михаил Подоляк.

10:08 Последствия массированной ракетной атаки: энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап — глава Укрэнерго

Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ. Электроэнергия подана во все области. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления НАК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, энергосистема Украины снова соединена с энергосистемой Евросоюза.

Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают, добавил он. «Через 1−2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — отметил Кудрицкий.

09:50 В Киеве треть домов уже с теплом, половина столицы еще без света, его будут включать на 3 часа поочередно — Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что теплоснабжение удалось вернуть в треть домов столицы.



«Специалисты продолжают восстанавливать отопление в столице. Половина потребителей пока без электроэнергии. В течение дня энергетики планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно — на 3 часа», — пояснил мэр Киева.



09:43 Зеленский призвал Запад предоставить Украине дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии

Стратегия России по уничтожению инфраструктуры Украины и погружение ее во тьму не ослабит решимости Киева освободить всю оккупированную территорию, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Он призвал Запад предоставить Украине дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.

«Это война силы, стойкости, это о том, кто сильнее», — сказал глава государства.

09:25 В Николаеве восстанавливают водоснабжение, работают автобусы — мэр

«Специалисты МКП Николаевводоканал постепенно подают в город воду. По состоянию на 6:00 возобновлено электроснабжение насосных станций», — написал городской голова Александр Сенкевич в Телеграм.



При этом он отметил, что на заполнение системы требуется время. «Во избежание гидравлических ударов сначала спускают воздух из сети, а затем наполняют водой», — пояснил городской голова.



Он также сообщил о работе автобусных маршрутов в Николаеве. «Сегодня на городские маршруты вышли 22 автобуса КП Николаевпастранс… Также по городу курсируют 218 маршрутных такси», — написал Сенкевич.



09:15 В Киеве продолжаются экстренные отключения света: графики не действуют



Об этом сообщается на сайте энергетической компании Yasno.



«В Киеве по указаниям НЭК Укрэнерго применены экстренные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована», — говорится в сообщении.



08:50 Ситуация в Киеве: водоснабжение восстановили полностью, у 50% киевлян электричество в аварийном режиме

КГВА рассказала о ситуации с энергообеспечением Киева по состоянию на 08:30 пятницы, 25 ноября:



50% жилого фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии .



. Водоснабжение в Киеве восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно на верхних этажах обесточенных многоэтажек. В ближайшее время ожидается стабилизация ситуации.

в Киеве восстановлено полностью. Однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться пониженное давление воды, особенно на верхних этажах обесточенных многоэтажек. В ближайшее время ожидается стабилизация ситуации. Теплоснабжение в городе возобновляется. Аварийные бригады работают в усиленном режиме.

в городе возобновляется. Аварийные бригады работают в усиленном режиме. Мобильная связь. Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева.



08:43 С запасом топлива на 5 дней. Нова пошта оборудовала генераторами почти все отделения в крупных городах — список адресов

Как сообщили в компании, при отсутствии света в отделениях с генераторами клиенты могут получить все услуги:

отправить и получить посылки,



рассчитаться наличными,



снять наличные, рассчитаться онлайн через мобильное приложение, автосписанием или картой через POS-терминал — при наличии связи с банком.



06:56 «Это был блэкаут». Топ-менеджер ДТЭК об ущербе украинской энергетике от последних ракетных обстрелов и о перспективах восстановления

Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире национального телемарафона рассказал, какой ущерб последняя атака россиян нанесла объектам его компании, кто может помогать оккупантам и как происходит восстановление работы электросети. НВ Бизнес записал самое важное из его рассказа.

00:17 «Критически необходимо оружие сдерживания». Как энергетическая инфраструктура Украины пережила седьмую волну атак РФ и чем остановить рашистов

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире Радио НВ рассказал о седьмой волне российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

«Это уже была седьмая волна мощных атак на нашу энергетическую инфраструктуру за чуть больше месяца. Думаю, что 90% энергетических систем стран ЕС не выдержали бы и первые две атаки, а наша энергетическая система выдержала уже семь атак и, думаю, что еще выдержит. Но похоже, что у нас произошел достаточно серьезный блекаут — не всеобъемлющий, но наша объединенная энергетическая система на время разъединилась на энергетические системы», — считает Омельченко.

00:05 Россия потратила на войну в Украине уже четверть своего бюджета — Forbes

За 9 месяцев полномасштабной войны против Украины Россия потратила $82 млрд. Это четверть всего годового бюджета. В 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 млрд.

