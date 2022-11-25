«Критический момент длился 14 часов». Как украинская энергосистема преодолевает последствия очередной атаки РФ — Лана Зеркаль 25 ноября, 16:32 Эксклюзив НВ Киев во время аварийного отключения света, 23 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Лана Зеркаль, советница министра энергетики, рассказала в эфире Радио НВ о том, как украинская энергосистема преодолевает последствия очередной террористической атаки России, спровоцировавшей массовые отключения энергии практически по всей Украине.

— Как вы считаете, существуют ли вообще решения, которые позволят нам преодолеть этот ракетный терроризм? Потому что я могу так предсказывать, что дальше будет делать Россия. Они подождут немного, когда мы оправимся, восстановим свою инфраструктуру, и нанесут следующий удар. Что вы думаете об этом?

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— Я думаю, что, как вы верно отметили, простых решений не существует. И, кроме того, мы действительно не можем предусмотреть следующие шаги страны-террориста. Почему Россия это делает, все уже понимают. Они пробуют принудить всех к началу переговоров. Это уже понятно. Об этом говорил президент в Совбезе ООН.

Мы являемся с одной стороны заложниками, а с другой стороны, мы также понимаем, что быть без света и тепла в каком-то смысле лучше, чем быть под давлением и прессом российской власти, и быть частью того репрессивного общества. Я думаю, что мы должны осознавать то, за что мы, в принципе, сейчас страдаем, и что это то, что действительно является нашим сознательным выбором. У нас нет другого пути, чем пережить эту зиму и стать сильнее.

— Как вы считаете, уместно ли произносить это словосочетание «если бы»? Если бы немного раньше наши партнеры поверили нам, что нам нужны высокоэффективные средства ПВО. Если бы поверили, что действительно нужно помочь.

Не перекрыть, мы не наивные люди, а помочь нам перекрыть небо над важными инфраструктурными объектами, ситуация была бы иной? Это даже не вопрос, вопрос в другом, что делать дальше? Будет ли адекватна реакция цивилизованного мира фактически на попытку России творить геноцид против украинцев?

— Я бы призвала всех забыть о «если бы». Мы не можем себе это позволить, нам нужно исходить из того, что есть и чего мы можем достичь, и как мы можем себя вести. Рассчитывать на партнеров, конечно, следует, но переоценивать их возможности и их понимание ситуации не стоит. Они также открывают для себя очень многое в связи с войной в Украине, они также понимают свою уязвимость. В первый раз понимают ее.

Они впервые понимают, что даже сейчас найти противовоздушные средства немного легче, чем, например, трансформаторы для Украины, которые нельзя найти просто так на производстве, которые производятся штучно. Поэтому мы говорим о понятной и целенаправленной политике России, которая знает, по чему она бьет, знает, к чему это может привести, и которая очень цинично говорит, что они будут продолжать это делать до тех пор, пока мы сопротивляемся.

— Скажите, существуют технические решения, которыми мы можем сейчас воспользоваться для развертывания мобильных элементов инфраструктуры? Еще мы слышали, что речь идет о разработке таких малогабаритных атомных реакторов, которые могут обеспечить Украину электроэнергией.

— Вы сами отметили только что, что речь идет о разработке. От разработки до применения всегда проходит очень много лет, особенно в атомной энергетике. Эти малые атомные реакторы еще нигде не работают, они не прошли испытания. Я бы очень хотела всем сказать, что они завтра появятся, но это будет ложью, а я всегда избегаю лжи. Поэтому я не призывала бы ожидать легких решений. Мы с вами уже осознаем, что легких решений не существует.

Сейчас мы должны обеспечить наших граждан какими-то условиями для прохождения этой зимы. У меня у самой в квартире нет света уже вторые сутки, температура не превышает 16 градусов, потому что отопления тоже нет. Только что появилась вода. И выхожу я на связь сейчас с вами из Укрэнерго, где все продолжают работать без перерыва также вторые сутки.

И думаю, что нам всем нужно привыкнуть к мысли, что со своей нервной системой нужно разговаривать и уговаривать ее спокойнее реагировать на все вызовы, хотя я сама знаю по себе, что когда второй день без воды и без отопления, это немного тяжело себя выравнивать.

Конечно, я улыбаюсь, но здесь не до смеха. Нам всем тяжело. И людям, которые сейчас справляются с нашей системой и фактически ее сшивают вручную, тоже очень тяжело. Они уже в этом режиме девять месяцев. Но последний месяц очень особенный. Они героически помогают нам получать электрическую энергию в наших домах и обеспечивают критическую инфраструктуру.

— Что известно о состоянии украинских АЭС? Речь идет о том, что они должны заработать. То есть инфраструктура целая, я так понимаю. И, возможно, у вас есть информация о том, что происходит на Запорожской АЭС? Удастся ли ее подключить к украинской энергетической сети?

— Насколько я знаю, Запорожская атомная станция уже подключена к украинской сети и получает питание. Поэтому критическая опасность уже сейчас устранена. Что касается других атомных станций, то они постепенно наращивают свое производство и подключены к сети. Конечно, в сети сейчас недостаточно всех возможностей для того, чтобы обеспечить украинцев электрической энергией. Сейчас у нас только половина от необходимой генерации.

Насколько быстро сможет подниматься атомная генерация, сейчас трудно сказать, потому что они также работают в этих чрезвычайных условиях, и очень важно обеспечить безопасность. И это самое главное. Уже подключена вся почти критическая инфраструктура, подключаемая в первую очередь. Запитываются потребители. То есть мы поднимаемся.

И мы поднимаемся достаточно быстро. Этот критический момент в Украине длился всего 14 часов. Через 14 часов нашим специалистам удалось соединить систему. Это, в принципе, очень хороший результат, на который россияне не рассчитывали. Они рассчитывали, что они полностью положат систему, и мы не сможем восстановиться.

— Я хочу вас спросить, как у человека, занимающегося международной политикой. Вы были заместителем министра иностранных дел. То, что делают россияне, как это попадает под определение масштабного военного преступления? Как их привлечь за это к наказанию? <...> Как на это реагировать правильно, чтобы привлечь всю эту путинскую клику и РФ к ответственности?

— Знаете, это действительно военное преступление, и мы уже не раз с вами об этом говорили. Конечно, очень бы хотелось, чтобы сразу ко всем были применены какие-то средства ответственности. В то же время, международное право не столь развито, и международное уголовное право тем более.

В то же время я считаю, что очень важно фиксировать это все, и мы работаем над созданием соответствующей базы данных по тому, какие последствия имеют эти атаки для украинской энергетической инфраструктуры, для того чтобы фиксировать это все, документировать, и чтобы потом это не осталось безнаказанным.

Действительно, очень важно обеспечить, чтобы в будущем все эти повреждения и наше дальнейшее развитие были оплачены, и чтобы эти счета, которые мы должны выставить, РФ были профинансированы. Я думаю, что это действительно займет определенное время, и мы должны быть также осознаем, чтобы это не было мгновенно. Но я верю в то, что мы сможем этого добиться. И я верю в то, что у нас есть все шансы на восстановление и на больший успех, чем у РФ.