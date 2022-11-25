Последствия массированной ракетной атаки: энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап — глава Укрэнерго

25 ноября, 09:50
Поделиться:
Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ. Электроэнергия подана во все области.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления НАК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, энергосистема Украины снова соединена с энергосистемой Евросоюза.

Видео дня

Читайте также:

В результате очередного ракетного удара в большей части Украины произошло отключение электроэнергии, тепло- и водоснабжения. (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel) Энергосистема на грани коллапса. Сможет ли Украина защититься от блэкаута, и что для этого нужно?

Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают, добавил он.

«Через 1−2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — отметил Кудрицкий.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет в первую очередь дали объектам критической инфраструктуры, постепенно подключают бытовых потребителей.

По состоянию на 19:00 24 ноября в Украине работала значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, кроме захваченной российскими оккупантами ЗАЭС. Питание в первую очередь подают на объекты критической инфраструктуры, также постепенно запитывают бытовых потребителей.

Также в Укрэнерго отметили, что плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине продолжатся.

https://www.youtube.com/watch?v=QP_i-xWdgwc
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Ракетные удары Отключения света Укрэнерго Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X