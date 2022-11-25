Последствия массированной ракетной атаки: энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап — глава Укрэнерго 25 ноября, 09:50 Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Энергосистема Украины уже прошла самый сложный этап после массированной ракетной атаки РФ. Электроэнергия подана во все области.



Об этом в эфире телемарафона сообщил глава правления НАК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По его словам, энергосистема Украины снова соединена с энергосистемой Евросоюза.

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Все три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают, добавил он.

«Через 1−2 дня они выйдут на свою нормальную плановую мощность, и мы ожидаем, что можно уже будет перевести наших потребителей вместо аварийных на плановые графики», — отметил Кудрицкий.

В среду, 23 ноября, российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Днем 24 ноября замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что электроэнергию уже подали во все области Украины. Свет в первую очередь дали объектам критической инфраструктуры, постепенно подключают бытовых потребителей.

По состоянию на 19:00 24 ноября в Украине работала значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, кроме захваченной российскими оккупантами ЗАЭС. Питание в первую очередь подают на объекты критической инфраструктуры, также постепенно запитывают бытовых потребителей.



Также в Укрэнерго отметили, что плановые и аварийные отключения электроэнергии в Украине продолжатся.