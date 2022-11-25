«Всегда стимулирует эскалацию». Подоляк отреагировал на шантаж России 25 ноября, 10:18 Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

В пятницу, 25 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал шантаж страны-агрессора России.

По его словам, РФ сделала шантаж «главным инструментом своей внешней политики» и он «всегда стимулирует эскалацию, рост агрессии и обязательно заканчивается массовыми убийствами».

Видео дня

«Зачем делать вид, что Россия договороспособна, отвечает за свои слова и имеет право голоса в глобальной политике?» — говорится в сообщении Подоляка в Twitter.

Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков на фоне массированных ракетных ударов начал шантажировать Украину и заявил, что «руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, урегулировать ситуацию, выполнить требования российской стороны и прекратить все возможные страдания местного населения».