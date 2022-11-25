«Всегда стимулирует эскалацию». Подоляк отреагировал на шантаж России

25 ноября, 10:18
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Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

Михаил Подоляк (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

В пятницу, 25 ноября, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал шантаж страны-агрессора России.

По его словам, РФ сделала шантаж «главным инструментом своей внешней политики» и он «всегда стимулирует эскалацию, рост агрессии и обязательно заканчивается массовыми убийствами».

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«Зачем делать вид, что Россия договороспособна, отвечает за свои слова и имеет право голоса в глобальной политике?» — говорится в сообщении Подоляка в Twitter.

https://twitter.com/Podolyak_M/status/1596050449425367041
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Пресс-секретарь российского диктатора Путина Дмитрий Песков на фоне массированных ракетных ударов начал шантажировать Украину и заявил, что «руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, урегулировать ситуацию, выполнить требования российской стороны и прекратить все возможные страдания местного населения».

https://www.youtube.com/watch?v=PZZ4R5arCNw
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Шантаж Офис президента Украины Михаил Подоляк Война России против Украины

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