«Генерал-маньяк». Суровикин — главный идеолог ударов по гражданской инфраструктуре, у РФ не скоро закончатся ракеты — интервью 25 ноября, 11:35 Эксклюзив НВ Спасатели работают на месте ракетного удара России по Киеву. 23 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет, а Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко в интервью Радио НВ рассказал, какой «генерал-маньяк» является главным идеологом ударов по гражданской инфраструктуре, а также о том, почему не стоит рассчитывать, что в РФ закончатся ракеты.

Видео дня

— Видим ли мы сейчас, что наша ПВО будет укрепляться еще больше с помощью партнеров?

— Конечно, она будет укрепляться. На прошлой и на этой неделе мы видели информацию о поставках нам новых образцов ПВО.

Но я должен это сказать, чтобы никто не делал себе иллюзий: ни одна ПВО в мире не является гарантом стопроцентной безопасности. Даже самые современные ЗРК Patriot также имеют некий процент эффективности и процент того, что они не могут остановить ракеты.

Читайте также: Премьер Польши поддержал идею передать Украине системы Patriot

Сейчас наша ПВО не самая современная в мире, но она отрабатывает на грани своих возможностей. То количество уничтоженных ракет противника об этом много говорит.

По территории Украины 23 ноября было произведено 70 пусков ракетного оружия авиационного базирования Х-101.

Что было бы, если бы все 70 ракет попали в свои цели? Это был бы коллапс, это был бы действительно, скажем так, конец цивилизации не на сутки, не в 48 часов, а на недели, а, пожалуй, и на месяц.

Но наша ПВО отрабатывает. И именно за счет ЗРК иностранного происхождения, другого оборудования, тех же РЛС мы повышаем эффективность уничтожения [ракет]. Но, к сожалению, ста процентов этого абсолюта никогда не было, особенно когда совершается именно прорыв. Ни одна ПВО в мире — самая современная, западного происхождения — она не отрабатывала в условиях прорыва. Западная ПВО ни разу еще не сталкивалась с идущим элементом прорыва, когда используется большое количество объектов для прорыва ПВО — 70−80, до сотни и более.

Тот эффект, который мы сегодня имеем, и труд, который делают наши операторы ПВО, — это за пределом их возможностей.

— Слово и дело сравнили массированные обстрелы Украины за 10 октября, 15 ноября и 23 ноября. Если раньше это было 84 и 96 ракет, то вчера всего 67. Также мы видим, что тип ракет сократился: раньше было пять образцов, а теперь всего три — Х-101, Х-555 и Калибр. Говорит ли это о чем-то?

— Когда была разнообразная номенклатура, они накапливали боекомплект. Я бы даже сказал, что они экспериментировали одновременно с разнообразной номенклатурой.

Для каждой номенклатуры ракетного оружия есть свой алгоритм противодействия. Они пытались таким образом рассредоточить нашу ПВО, чтобы она одновременно использовала разные алгоритмы противодействия. Когда одновременно используется Калибр, Х-101, здесь еще и Shahed 136 летит, а потом еще и Искандер запускают, то одна и та же локация, имеющая противовоздушную защиту, она не могла бы эффективно отрабатывать по одному из видов этого оружия. Они пробовали рассредоточить внимание, способности. Им это не удалось.

Это можно связывать и с тем, что в то время они не имели достаточного количества какой-то одной унификации ракетного оружия, а собрали то, что было в наличии в то время, когда подготовили этот удар. Это было 10 октября. Не прошло и недели, как командующим российскими оккупационными войсками [в Украине] стал [Сергей] Суровикин. Именно он является основным идеологом ударов по гражданской инфраструктуре. Это генерал-маньяк, делающий акцент на давлении на гражданское население, а не тактических или стратегических победах в зоне боевых действий. Он воюет, прежде всего, против гражданского населения.

Было довольно быстро принято решение начать [террор против] гражданского населения из-за ударов по критической инфраструктуре. Времени для того чтобы собрать необходимый унифицированный боекомплект, им не хватало.

Сейчас мы видим, что они сделали выводы и пытаются накапливать унифицированный боекомплект, основой которого являются авиационные ракеты Х-101.

С чем это может быть связано? С тем, что на складах и центрах хранения этого типа ракетного оружия у них больше, чем другого. Хотя после снятия с хранения нужно производить техническое обслуживание, иногда даже ремонтные работы, потому что они не всегда хранились в удовлетворительных условиях. Затем начинается логистика, перевозка к аэродромам и прочее — это до двух недель [времени занимает, что создает] такие паузы между ударами.

Другой аспект — это то, что Х-101 не только у них есть в большом количестве на складах, а еще значительно легче им их производить, то есть у них есть значительно больше запчастей. А у Х-101 запчасти иностранного происхождения также играют очень важную роль: большую или меньшую по сравнению с крылатой ракетой Калибр, например, это другой вопрос. Но мы видим, что Калибр в гораздо меньшем количестве они сейчас используют.

Поэтому мы можем говорить о том, что в будущем они также будут делать упор на Х-101.

Но последний обстрел был с небольшой паузой — чуть больше недели, даже две недели не прошло. И количество ракет было меньше. Я связываю это с тем, что в Европарламенте происходило принятие резолюции о признании России страной — спонсором терроризма. Когда принималась резолюция, они решили нанести удары по Украине, чтобы подтвердить то, что они являются страной — спонсором терроризма. Поэтому они так и спешили, поэтому такое количество ракетного оружия — не 80, не 90, не 100, а такое, которое было в наличии, их только начинали свозить.

Результат? Они ничего не добились. Они не добились отмены резолюции, а только подтвердили ее, даже последствия будут после этого — геополитические, политические, экономические, другие. А в зоне боевых действий что-то изменилось? Нет. В зоне боевых действий ВСУ продолжают контрнаступательные действия. Поэтому Россия делает только себе хуже такими ударами.

— Сколько ракет у них осталось и как быстро они могут их пополнять?

— Не надо ждать, когда у них закончатся ракеты. На этих иллюзиях не стоит акцентировать внимание при планировании нашей жизни.

Ракетное оружие России разделены на две категории — восстанавливаемое и невосстанавливаемое. Невосстанавливаемое — это то, которое производилось во времена Советского Союза и которое сейчас не может производить РФ. Это ракеты Х-22, например Х-25.

Ракеты Х-22 они сейчас фактически не используют, потому что они действительно кончились. По Х-25. Существует большое количество ракет со времен Советского Союза, но это малого радиуса действия ракеты. Они их не могут использовать по тыловой части Украины, потому мы их и не видим.

Есть ракеты восстанавливаемые — это Х-101, Калибр, это те же Искандеры, Х-59.

Но производство всех этих ракет зависит от того, есть ли у них необходимое количество запчастей, большое количество из которых иностранного происхождения, особенно микросхемы, микрочипы и так далее.

Есть это, они получают контрабандой, они их производят. А получают они контрабандой через Иран, например. А Иран получает через Китай. Также они получают [детали] через территорию Таджикистана. У них есть поставщики контрабанды.

Поэтому не стоит ожидать, что у них закончатся ракеты. Мы должны понимать эти промежутки времени, эти паузы — примерно две-три недели — когда они могут совершать эти массированные обстрелы. Не каждый день. Именно так мы должны планировать свою жизнь.

Через некоторое время снова будет отключение света, но все починят, все будет работать, потому что Украина — это технологически и технически развитая страна.

— Интересно, что в Воздушных силах прогнозируют: если Россия будет такое же количество ракет выпускать, то им хватит на три-четыре удара.

— Я не исключаю этого. Но почему все забыли, что Россия может получить от Ирана баллистические ракеты? Об этом сейчас многие уже не говорят, но этот риск все еще присутствует.

Кроме этого, если мы говорим о ракетном оружии, а дроны-камикадзе, те же Shahed 136, Shahed 131? Arash-2, которые они получили или не получили — мы узнаем через определенное время.

Ну и опять же: у них есть собственное производство.

Три-четыре удара? С таким темпом они могут сконцентрировать все остатки ракетного оружия и использовать его за этот период времени. Но потом, например, через месяц, если у них будет достаточно контрабандных запчастей, они могут произвести еще один обстрел.

Российский военно-промышленный комплекс может производить две-три ракеты типа Калибр или Х-101 за неделю, если у них есть необходимое оборудование, запчасти. То есть, если они всем обеспечены, мы имеем 16−20 ракет в месяц ракет Х-101, максимум 20 крылатых ракет Калибр тоже. Потом они все это готовят, отправляют вот этот «пакет» из ракет. А еще они могут производить Х-59, а еще они могут производить 9М723, 9М728 (Искандер — Ред.). Вот у нас более полусотни ракет через месяц удара.

Поэтому [нельзя] говорить, что еще три-четыре удара и все будет хорошо. Будет хорошо, когда мы полностью освободим нашу территорию, полностью уничтожим оккупантов на нашей территории и значительно увеличим буфер безопасности в воздушном пространстве Украины по границе с Беларусью и РФ. Вот тогда будет гораздо лучше, будет в гораздо большей безопасности Украина.