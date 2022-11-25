Задержка до 9 часов. Из-за перебоев с электричеством 14 поездов двигаются с опозданием
Задержка в движении поездов составляет до 9 часов (Фото:Ukrzaliznytsia)
В Украине из-за перебоев с электричеством 14 поездов двигаются с опозданием. Самая большая задержка составляет девять часов.
Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.
С задержкой в девять часов двигаются два поезда:
- № 62 Одесса — Харьков;
- № 149 Полтава — Черновцы.
«Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие в конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются в регулярные», — отметили в УЗ.
Кроме того, возобновляют движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточения были заменены поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:
- № 724 Киев — Харьков с 25.11;
- № 731 Днепр — Киев с 25.11;
- № 722 Киев — Харьков с 26.11;
- № 712 Киев — Краматорск с 26.11;
- № 732 Киев — Днепр с 26.11.
Из-за российских обстрелов Украинской инфраструктуры 23 ноября было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, остановились энергоблоки всех находящихся под контролем Украины АЭС.
Сейчас постепенно ситуация стабилизируется. По состоянию на 19:00 24 ноября в Украине работала значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, кроме захваченной российскими оккупантами ЗАЭС. Питание в первую очередь подают на объекты критической инфраструктуры, также постепенно запитывают бытовых потребителей.