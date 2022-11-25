Задержка до 9 часов. Из-за перебоев с электричеством 14 поездов двигаются с опозданием 25 ноября, 13:51 Задержка в движении поездов составляет до 9 часов (Фото:Ukrzaliznytsia)

В Украине из-за перебоев с электричеством 14 поездов двигаются с опозданием. Самая большая задержка составляет девять часов.

Об этом сообщает Укрзализныця в Telegram.

С задержкой в девять часов двигаются два поезда:

№ 62 Одесса — Харьков;

№ 149 Полтава — Черновцы.

«Железнодорожники делают все возможное, чтобы ускорить их прибытие в конечные станции. Количество обесточенных участков значительно сокращено, а маршруты поездов возвращаются в регулярные», — отметили в УЗ.

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Кроме того, возобновляют движение электропоезда Интерсити+, которые в результате масштабного обесточения были заменены поездами дальнего сообщения со спальными вагонами:

№ 724 Киев — Харьков с 25.11;



№ 731 Днепр — Киев с 25.11;

№ 722 Киев — Харьков с 26.11;

№ 712 Киев — Краматорск с 26.11;

№ 732 Киев — Днепр с 26.11.

Из-за российских обстрелов Украинской инфраструктуры 23 ноября было обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране. В частности, остановились энергоблоки всех находящихся под контролем Украины АЭС.

Сейчас постепенно ситуация стабилизируется. По состоянию на 19:00 24 ноября в Украине работала значительная часть тепло- и гидроэлектростанций, постепенно набирают мощность все атомные станции, кроме захваченной российскими оккупантами ЗАЭС. Питание в первую очередь подают на объекты критической инфраструктуры, также постепенно запитывают бытовых потребителей.