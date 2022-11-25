«Ужасное начало зимы». Путин терпит неудачу в Украине и реагирует с большей жестокостью — Столтенберг

25 ноября, 12:20
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Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российский диктатор Владимир Путин терпит неудачу в Украине и реагирует с большей жестокостью.

Об этом сообщает Sky.it.

«Путин терпит неудачу в Украине и реагирует с большей жестокостью. Волны ракетных обстрелов городов и гражданской инфраструктуры, лишение украинцев тепла и еды. Это ужасное начало зимы для Украины», — сказал он.

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По его словам, если Путину разрешат победить — «мы все заплатим гораздо более высокую цену».

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«Если Путин и другие авторитарные лидеры увидят, что сила окупается, они снова используют ее для достижения своих целей, и это сделает мир более опасным», — сказал он.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, которой признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал.

https://www.youtube.com/watch?v=3-tUm7RU9rg
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Владимир Путин НАТО Йенс Столтенберг Зима Война России против Украины

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