«У нас скоро будет блекаут». После уничтожения энергетики Россия ударит по транспортной инфраструктуре Украины — Бутусов 25 ноября, 15:41 Эксклюзив НВ Киев без электроснабжения после российских ракетных ударов 23 ноября (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире Радио НВ рассказал, что должны делать украинские власти, если российские ракетные удары будут продолжаться всю зиму.

«Нужно сказать людям, что надо готовиться к тому, что у нас скоро будет блекаут, что мы не сможем снабжать всех электричеством. <…> И готовиться к защите других объектов инфраструктуры. После уничтожения энергетики Россия ударит по транспортной инфраструктуре. Прежде всего, по мостам, по железнодорожному сообщению», — считает Бутусов.

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Ответственным за украинскую критическую инфраструктуру, по мнению журналиста, следует готовиться к таким ударам:

«Заранее рассредоточивать уязвимые объекты (такие, например, как локомотивы), укреплять те уязвимые точки, которые мы рассредоточить не можем, которые известны противнику. Нужен комплекс мер, который должен предусматривать оборонное планирование — защита наших уязвимостей, уменьшение эффективности применяемого РФ оружия. И, конечно, нужно менять систему боевого управления. Нужно делать вещи, которые позволили бы в этих условиях децентрализованно действовать войскам».

По мнению Бутусова, не стоит считать, сколько у России осталось ракет:

«Россия продолжает производство ракет и, конечно, будет наносить и в будущем удары. Для поражения нашей критической инфраструктуры вооружения у них хватает».