Рига закупила для Киева электрогенераторы и тепловые пушки 25 ноября, 10:39 Рига закупила для украинской столицы электрогенераты и тепловые пушки (Фото:www.facebook.com/olexandr.mischenko)

На фоне ударов страны-агрессора РФ по объектам критической инфраструктуры Рига закупила для Киева электрогенераторы и тепловые пушки.

Об этом сообщил посол Украины в Латвии Александр Мищенко в четверг, 24 ноября, в Facebook.

«В контексте предварительных сообщений отмечаем, что Рижским городским советом в партнерстве с латвийским благотворительным фондом Ziedot.lv завершен тендер по закупке 84 электрогенераторов и 100 тепловых пушек для нужд города-побратима Риги — Киева», — написал он.

Видео дня

Фото: www.facebook.com/olexandr.mischenko

По его словам, сразу после начала варварских обстрелов украинской энергосистемы со стороны страны-террориста — РФ в октябре, Рижским городским советом было принято решение о выделении из собственного бюджета 200 тыс. евро на закупку энергетического оборудования для города-побратима Риги — Киева.

«После согласования срочных потребностей с Киевским городским советом, руководством Риги был проведен тендер на закупку необходимого оборудования для обеспечения столицы теплом и электроэнергией», — написал он.

Посол заявил, что по результатам тендера латвийским благотворительным фондом Ziedot.lv приобретено 84 дизельных генератора мощностью от 5 до 100 кВа, а также 100 дизельных тепловых пушек мощностью 20−25 кВт.

«Указанное энергетическое оборудование будет доставлено в г. Киев уже в ближайшее время», — добавил он.

По его словам, первая партия, состоящая из 100 тепловых пушек, прибудет в столицу Украины на следующей неделе, где будут использоваться в пунктах обогрева Киева, а также на коммунальных предприятиях города.

Энергосистема Украины, впервые пережившая блэкаут после ракетных ударов 23 ноября, вторые сутки возобновляется после беспрецедентных отключений электро-, водо- и теплоснабжения.

По состоянию на вечер 24 ноября дефицит мощности в энергосистеме все еще достиг 50%, сообщила компания Укрэнерго.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах, однако Украина «постепенно отходит от блэкаута» (самая тяжелая ситуация в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях).