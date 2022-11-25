Россия потратила на войну в Украине уже четверть своего бюджета — Forbes

25 ноября, 00:00
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Путин (Фото:Getty Images)

Путин (Фото:Getty Images)

За 9 месяцев полномасштабной войны против Украины Россия потратила $82 млрд. Это четверть всего годового бюджета.

Об этом сообщает Forbes.

В 2021 году все бюджетные доходы России составляли $340 млрд.

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Крупнейшими статьями расходов стали обеспечение армии (28,7 млрд), утраченная техника (20,8 млрд) и зарплата военным ( 15,6 млрд). Наибольшее количество затрат произошло из-за использования ракет (14,1 млрд). По Украине враг выпустил более 4000 ракет, средняя стоимость одной составляет $3 млн. Кроме этого, на обеспечение артиллерии ушло 6,6 млрд долларов.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Война в Украине Война России против Украины

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