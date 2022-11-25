В Киеве сегодня планируют подключать электричество для всех потребителей поочередно на 3 часа — Кличко 25 ноября, 09:50 Люди заряжают свои устройства в пункте несокрушимости в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В пятницу, 25 ноября, в Киеве энергетики планируют подключать электроэнергию для всех потребителей поочередно — на 3 часа. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, по состоянию на 9:34 половина потребителей в Киеве пока без электроэнергии.



В то же время, треть домов Киева уже с теплом. Специалисты продолжают возобновлять отопление в столице, добавил Кличко.

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Ранее в Киевской городской военной администрации уточнили, что водоснабжение возобновлено, однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться снижение давления воды, особенно в обесточенных многоэтажках на верхних этажах.

Есть перебои с мобильной связью.

23 ноября Россия выпустила 70 ракет по инфраструктурным объектам по всей Украине. В результате ударов около 80% территории страны остались без электроснабжения. Работа всех 15 реакторов украинских АЭС была приостановлена в сутки.