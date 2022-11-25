Уменьшение нагрузки на энергосистему. В школах Киева временно изменят время обучения — КГГА 25 ноября, 14:11 Война России против Украины (Фото:REUTERS/Murad Sezer)

Начиная с 28 ноября школы в Киеве будут начинать обучение в 09:00, а заканчивать в 16:00. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему.

Об этом сообщает КГГА.

Местные власти объяснили, что обучение в школах в оффлайн и онлайн режимах будет начинаться и заканчиваться в световой промежуток времени.

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Как пояснил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский, энергетическая система Украины перегружена в результате ракетных ударов России. Нововведение необходимо для уменьшения зависимости школ от аварийных и веерных отключений.

Новый график обучения будет действовать до начала зимних каникул.

«Какой график обучения будет в следующем году, будем решать уже в январе. Те учащиеся, которые учатся онлайн, подключаются к урокам по возможности. Поэтому обработка тем и задачи дублируются через мессенджеры и электронной почтой. Кроме того, повторение пройденного на следующем уроке — обязательно. Для учеников начальных классов — до уроков и после них — будут работать группы продленного дня», — сказал Мондриевский.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что в пятницу, 25 ноября, в Киеве энергетики планируют подключать электроэнергию для всех потребителей поочередно — на три часа.

Ранее в Киевской городской военной администрации уточнили, что водоснабжение возобновлено, однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться снижение давления воды, особенно в обесточенных многоэтажках на верхних этажах.

Также в столице есть перебои с мобильной связью.

23 ноября Россия выпустила 70 ракет по инфраструктурным объектам по всей Украине. В результате ударов около 80% территории страны остались без электроснабжения. Работа всех 15 реакторов украинских АЭС была приостановлена на сутки.