Ситуация в регионах: в Николаеве постепенно дают воду, в Одессе приостановили движение электротранспорта 25 ноября, 11:29 В Одессе приостановили движение электротранспорта (Фото:t.me/odesacityofficial)

На фоне масштабной атаки страны-агессора РФ на украинскую критическую инфраструктуру по состоянию на пятницу, 25 ноября, в Николаеве начали постепенно подавать воду.

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич в Telegram.

«Специалисты МКП „Николаевводоканал“ постепенно подают в город воду. По состоянию на 6:00 возобновлено электроснабжение насосных станций», — написал он.

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По его словам, на заполнение системы нужно время.

В Одессе же с целью экономии электроэнергии приостановили движение электротранспорта, запущенного утром.

«В целях снижения потребления электроэнергии городской электротранспорт приостанавливает свою работу», — говорится в сообщении горсовета в Telegram.

Глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус заявил, что поступает очень много жалоб касательно графиков отключений, которые применяют в области.

«Сегодня мы стараемся применять график 6:3 и от этого очень много людей звонят и жалуются. Еще раз хочу всем напомнить, что в стране война и враг нанес очередной удар по нашей энергетической системе», — написал он.

Чаус заявил, что сейчас «точно забываем» о графиках 4:4 и готовимся к аварийным отключениям.



«Сейчас разворачиваются Пункти незламності, в которых люди могут обогреться, зарядить свои телефоны, другие гаджеты и получить первую помощь» — добавил он.

Энергосистема Украины, впервые пережившая блэкаут после ракетных ударов 23 ноября, вторые сутки возобновляется после беспрецедентных отключений электро-, водо- и теплоснабжения.

По состоянию на вечер 24 ноября дефицит мощности в энергосистеме все еще достиг 50%, сообщила компания Укрэнерго.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении рассказал, что ситуация с электричеством остается сложной почти во всех регионах, однако Украина «постепенно отходит от блэкаута» (самая тяжелая ситуация в Киевской, Кировоградской, Днепропетровской, Львовской, Полтавской, Харьковской областях).