Парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма
Нижняя палата парламента Нидерландов осудила действия войск РФ в Украине и удары по гражданской инфраструктуре (Фото:Dario Bronnimann/Unsplash)
Нижняя палата парламента Нидерландов признала Россию государством-спонсором терроризма из-за ее вторжения в Украину.
Документ поддержало подавляюще большинство членов Палаты представителей, пишет NRC.
Они призвали к максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной областях. Парламент Нидерландов также осудил массированные ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре.
Министр иностранных дел Вопке Хукстра отметил, что признание РФ государством-спонсором терроризма не предусматривает никаких последствий в законодательстве страны.
Однако решение выражает поддержку Украины.
РФ ведет полномасштабную войну против Украины девять месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.
23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. После этого войска РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
В результате атак почти вся Украина осталась без света и связи.
13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.
Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.