Парламент Нидерландов признал Россию государством-спонсором терроризма

25 ноября, 12:34
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Нижняя палата парламента Нидерландов осудила действия войск РФ в Украине и удары по гражданской инфраструктуре (Фото:Dario Bronnimann/Unsplash)

Нижняя палата парламента Нидерландов осудила действия войск РФ в Украине и удары по гражданской инфраструктуре (Фото:Dario Bronnimann/Unsplash)

Нижняя палата парламента Нидерландов признала Россию государством-спонсором терроризма из-за ее вторжения в Украину.

Документ поддержало подавляюще большинство членов Палаты представителей, пишет NRC.

Они призвали к максимально возможной поддержке Украины в гуманитарной, дипломатической и военной областях. Парламент Нидерландов также осудил массированные ракетные удары РФ по гражданской инфраструктуре.

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Министр иностранных дел Вопке Хукстра отметил, что признание РФ государством-спонсором терроризма не предусматривает никаких последствий в законодательстве страны.

Однако решение выражает поддержку Украины.

РФ ведет полномасштабную войну против Украины девять месяцев, с 24 февраля. Оккупанты наносят удары по украинским городам во всех областях. Целями атак становятся жилые дома, больницы и гражданская инфраструктура.

23 ноября Европарламент признал Россию государством-спонсором терроризма и призвал к ее международной изоляции. После этого войска РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=mClfP0YPEVI

В результате атак почти вся Украина осталась без света и связи.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о поддержке Украины и признании режима РФ террористическим.

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Ряд парламентов стран Европы ранее в индивидуальном порядке уже признали российский режим террористическим. Среди них — депутаты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Нидерланды Война России против Украины государство-спонсор терроризма

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