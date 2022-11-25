Зеленский призвал Запад предоставить Украине дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии 25 ноября, 09:39 Краматорск без света, 24 ноября (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Стратегия России по уничтожению инфраструктуры Украины и погружение ее во тьму не ослабит решимости Киева освободить всю оккупированную территорию, заявил президент Владимир Зеленский в интервью Financial Times. Он призвал Запад предоставить Украине дизель и газ для компенсации дефицита электроэнергии.



«Это война силы, стойкости, это о том, кто сильнее», — сказал глава государства.



23 ноября Россия выпустила 70 ракет по инфраструктурным объектам по всей Украине. В результате ударов около 80% территории страны осталось без электроснабжения. Работа всех 15 реакторов украинских АЭС была приостановлена.

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Зеленский отвечал на вопросы FT в Офисе президента, где тоже не было водоснабжения. По его словам, подобный ракетный удар невозможно представить в современном мире.



«Такого не случалось не знаю сколько лет, возможно, 80, 90 лет: страна на европейском континенте, где совсем не было света», — подчеркнул он.

Зеленский призвал западных партнеров Украины предоставить больше средств противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, а также увеличить поставки дизельного топлива для аварийных генераторов и газа, чтобы помочь компенсировать дефицит электроэнергии.

К утру 24 ноября ядерные реакторы возобновили работу, и в некоторые районы Киева начала возвращаться вода.

«Государство прекрасно дало отпор. Энергетики, ГСЧС, саперы все работали над тем, чтобы наладить и восстановить электроэнергию и обеспечить хоть немного воды», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что атаки на гражданскую инфраструктуру показали, что Москва не намерена вести переговоры о прекращении войны.