Три сценария. Forbes опубликовал несколько возможных вариантов новых блэкаутов из отчета, имеющегося в распоряжении правительства 24 ноября, 19:06 23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Три варианта новых блэкаутов из отчета, имеющегося в распоряжении правительства, опубликовал Forbes в четверг, 24 ноября.



Первый сценарий. Блэкаут на Левобережье

При таком сценарии страна-агрессор Россия концентрирует ракетные удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны и бьют по электростанциям на Левобережье.

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При развитии событий без света на 12−24 часа останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Частично Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева.

«Чтобы восстановить питание этих областей в течение 12−24 часов энергетики будут постепенно запускать электростанции. Сначала малые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, которые должны питаться большими теплоэлектростанциями. Компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут заживлены автономно», — говорится в материале.



В первую очередь к электричеству будут подключены предприятия тепло- и водоснабжения, водоотвода.

Фото: forbes.ua

Второй сценарий. Блэкаут всей страны

В таком случае агрессор наносит серию одновременных массированных ударов по электростанциям и подстанциям по всей стране. Однако Украина остается подключенной к европейской сети.

При таком сценарии вся подконтрольная территория Украины останется без света на 12−24 часа.

«Энергосистема Украины будет заживлена от европейской. В течение двух часов должны быть заживлены атомные электростанции. Сначала свет будет появляться в отдельных регионах, постепенно объединяющихся в единую энергосистему», — сказано в материале.

Фото: forbes.ua

Третий сценарий. Блэкаут всей страны до семи дней

Худший вариант развития событий предусматривает серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.

Атомные станции могут удержаться в работе на одном энергоблоке, имея 100−140 МВт на собственные нужды. Но при нанесении удара в непосредственной близости к АЭС с высокой вероятностью атомные станции будут остановлены. При этом не будет возможности их заживления в течение двух часов.

В первую очередь будет восстановлено соединение украинской и европейской энергосистем. Параллельно будет возобновляться питание малых гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Электроэнергия будет приоритетно идти на нужды коммунальных служб и населения. До семи дней может потребоваться возобновление атомных электростанций. Только после этого будет питаться промышленность.

Фото: forbes.ua

Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла в среду, 23 ноября.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.