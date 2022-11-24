Три сценария. Forbes опубликовал несколько возможных вариантов новых блэкаутов из отчета, имеющегося в распоряжении правительства
23 ноября российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Три варианта новых блэкаутов из отчета, имеющегося в распоряжении правительства, опубликовал Forbes в четверг, 24 ноября.
Первый сценарий. Блэкаут на Левобережье
При таком сценарии страна-агрессор Россия концентрирует ракетные удары по транзитным подстанциям, которые передают электроэнергию с запада на восток страны и бьют по электростанциям на Левобережье.
При развитии событий без света на 12−24 часа останутся Черниговская, Сумская, Полтавская, Днепропетровская области, а также подконтрольные Украине части Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Частично Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Черкасская и Киевская области вместе с левым берегом Киева.
«Чтобы восстановить питание этих областей в течение 12−24 часов энергетики будут постепенно запускать электростанции. Сначала малые теплоэлектроцентрали и гидроэлектростанции, которые должны питаться большими теплоэлектростанциями. Компрессорные станции газотранспортной системы и местных облгазов будут заживлены автономно», — говорится в материале.
В первую очередь к электричеству будут подключены предприятия тепло- и водоснабжения, водоотвода.
Второй сценарий. Блэкаут всей страны
В таком случае агрессор наносит серию одновременных массированных ударов по электростанциям и подстанциям по всей стране. Однако Украина остается подключенной к европейской сети.
При таком сценарии вся подконтрольная территория Украины останется без света на 12−24 часа.
«Энергосистема Украины будет заживлена от европейской. В течение двух часов должны быть заживлены атомные электростанции. Сначала свет будет появляться в отдельных регионах, постепенно объединяющихся в единую энергосистему», — сказано в материале.
Третий сценарий. Блэкаут всей страны до семи дней
Худший вариант развития событий предусматривает серию одновременных массированных атак по открытым распределительным устройствам атомных станций, а также по подстанциям, соединяющим украинскую энергосистему с европейской.
Атомные станции могут удержаться в работе на одном энергоблоке, имея 100−140 МВт на собственные нужды. Но при нанесении удара в непосредственной близости к АЭС с высокой вероятностью атомные станции будут остановлены. При этом не будет возможности их заживления в течение двух часов.
В первую очередь будет восстановлено соединение украинской и европейской энергосистем. Параллельно будет возобновляться питание малых гидроэлектростанций и теплоэлектроцентралей.
Электроэнергия будет приоритетно идти на нужды коммунальных служб и населения. До семи дней может потребоваться возобновление атомных электростанций. Только после этого будет питаться промышленность.
Украина шаг за шагом восстанавливает электро-, водо- и теплоснабжение после массированного ракетного удара по критической инфраструктуре, который Россия нанесла в среду, 23 ноября.
По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты осуществили 67 пусков крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и пять дронов-камикадзе типа Ланцет.