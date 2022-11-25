Глава МИД Британии встретился с Зеленским

25 ноября, 11:58
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Зеленский провел встречу с с Джеймсом Клеверли во время его визита в Киев (Фото:James Cleverly/Twitter)

Зеленский провел встречу с с Джеймсом Клеверли во время его визита в Киев (Фото:James Cleverly/Twitter)

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли во время своего визита в Киев встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в своем Twitter.

«Великобритания поддерживает вас действиями, а не только словами. Я дал вам это обещание сегодня. Великобритания намерена его сдержать», — отметил Клеверли.

Видео дня

https://twitter.com/JamesCleverly/status/1596057804254871552

Зеленский опубликовал видео встречи с Клеверли.

«Великобритания рядом с Украиной в это определяющее для нас время. Мы никогда не забудем этого», — написал он в своем Telegram.

В пятницу, 25 ноября, Клеверли находится с рабочим визитом в Киеве. Он прибыл в Украину почти через неделю после визита в страну премьера Британии Риши Сунака.

Во время поездки британский министр объявил, что Лондон передаст Украине 24 машины скорой помощи, а также шесть бронированных машин.

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Также Киев получит финансовую помощь для восстановления инфраструктуры, поврежденной в результате атак войск РФ.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Великобритания Владимир Зеленский Война России против Украины

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