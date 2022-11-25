В Киеве восстанавливается теплоснабжение, в 50% жилых домов аварийные отключения света — военная администрация

25 ноября, 09:24
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Жители Киева заряжают телефоны в пунктах несокрушимости из-за отсутствия электроэнергии (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Жители Киева заряжают телефоны в пунктах несокрушимости из-за отсутствия электроэнергии (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

По состоянию на утро пятницы, 25 ноября, в Киеве полностью восстановлено водоснабжение, в дома начали подавать тепло, 50% жилого фонда столицы остается в режиме аварийного отключения света.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации в Telegram.

«Теплоснабжение в городе возобновляется. Аварийные бригады работают в усиленном режиме», — отметили там.

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В КГВА уточнили, что водоснабжение восстановлено, однако у некоторых потребителей все еще может наблюдаться снижение давления воды, особенно в обесточенных многоєтажках на верхних этажах.

Есть перебои с мобильной связью.

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Функционирование сетей всех мобильных операторов напрямую зависит от электроснабжения. Как только энергосистема стабилизируется, связь появится во всех районах Киева.

23 ноября, российские оккупанты выпустили 67 крылатых ракет по объектам критической инфраструктуры Украины, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Силы обороны уничтожили 51 крылатую ракету и 5 дронов-камикадзе типа Ланцет.

В Киеве не было света и воды. К утру 24 ноября ситуация начала стабилизироваться.

https://www.youtube.com/watch?v=xIlFqrCSllg&t=303s

В ДТЭК сообщили, что в Киеве будут давать электричество на 2−3 часа до увеличения объема производимой электроэнергии АЭС и ТЭС.

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил «самого худшего сценария», при котором в столице полностью будет отсутствовать тепло, свет и вода.


Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Киев Отопление Ракетные удары Отключения света Вода Война России против Украины

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