«Мы не отступим». НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется — Столтенберг 25 ноября, 11:52 Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Об этом сообщает Reuters.

«НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Мы не отступим», — сказал он.

По его словам, «многие войны заканчиваются переговорами, но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя».

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Генсек добавил, что в случае победы России «не будет прочного мира».

Столтенберг заявил, что Финляндию и Швецию следует приветствовать как «полноправных» членов альянса.

21 ноября Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию, которой признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный Международный трибунал.