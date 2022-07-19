Доказано ВСУ. Как уничтожают врага топ-образцы западных вооружений, а защитники Украины снискали славу «первоклассных артиллеристов» — видео 19 июля, 16:32 Сюжет Украинские артиллеристы работают с французским САУ CAESAR (Фото:Генштаб ВСУ)

Вооруженные силы Украины в последние недели настолько эффективно используют современные образцы западных вооружений, в частности РСЗО HIMARS и другие артиллерийские системы, что из Пентагона звучат слова восхищения, а из Москвы — приказы уничтожить это оружие как приоритетную цель.

19 июля посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что американские партнеры восхищаются тем, насколько эффективно украинцы используют переданное ВСУ оружие.

«Что касается впечатлений американской стороны о применении, я могу сказать, что и от наших партнеров на политическом уровне, и особенно от коллег из Пентагона, из различных, скажем так, департаментов мы постоянно слышим восхищение, я не побоюсь даже этого слова, не только смелостью украинцев и наших Вооруженных сил, но также и тем, насколько мастерски на поле боя, в таких тяжелых условиях и насколько эффективно мы используем все вооружение, которое есть у Украины», — сказала она Радио Свобода.



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Между тем министр обороны России Сергей Шойгу 18 июля приказал руководству группировки Восток армии РФ «разобраться» с ракетными и артиллерийскими средствами большой дальности, которыми ВСУ уничтожают тыловую инфраструктуру российских войск на временно оккупированных территориях.

НВ собрал самые яркие видео последних недель, где военные ВСУ демонстрируют эффективное применение западных образцов вооружения против оккупантов.

Гаубицы М777

Американские гаубицы М777 калибра 155 мм, которые также называют «три семерки» или «три топора», помогают ВСУ уничтожать оккупантов с начала мая. По состоянию на конец июня Вашингтон отчитывался о намерении передать Украине 126 таких орудий и 260 тыс. снарядов к ним.

«Отдельная благодарность от наших артиллеристов американскому народу за гаубицы М777. Мои ребята знают цену артиллерии. Прежде всего, они хотели передать, что это высокоточное и очень эффективное оружие», — поблагодарил Пентагон еще в мае главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В свою очередь, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал армии США Марк Милли высоко оценил работу украинских защитников и защитниц с гаубицами М777, назвав их «первоклассными артиллеристами».

Главное преимущество гаубиц М777 — сверхлегкий вес, всего 4,2 тонны. Их можно транспортировать вертолетами или конвертопланами. Дальность прицельной стрельбы — 24 км, однако во время операции НАТО в Афганистане поражались цели на расстоянии более 35 км. Этот вид оружия считается одним из самых лучших в своем классе.

12 июля ВСУ показали, как американские гаубицы М777 работают на юге Украины.

Самоходные артиллерийские установки CAESAR ( Цезарь)

Camion Equipé d’un Système d’ARtillerie — французская 155-мм самоходная артиллерийская установка (САУ), предназначенная для уничтожения живой силы, артиллерийских батарей, дзотов, а также для обеспечения проходов в минных полях и полевых заграждениях.

Главное преимущество «Цезарей» — высокая мобильность, большая дальность стрельбы, а также автоматическая система заряжания, что делает эти гаубицы одними из самых современных в мире. CAESAR установлена на шасси грузовика, максимальная дальность ее огня — 40 км и более, что превышает возможности советского аналога МСТА-С.

В начале июля Франция объявила о готовности передать Украине дополнительную партию этих гаубиц, работающих на фронте с конца мая.

Недавно военные ВСУ в очередной раз рассказали о сильных сторонах CAESAR, назвав эти гаубицы «очень маневренной техникой», которая позволяет украинским защитникам выиграть много времени, чтобы враг не смог навестись по ним и открыть ответный огонь.

А вот пример, где одним залпом шести Цезарей ВСУ «накрыли» район, где противник сосредоточил более 15 единиц вооружения и военной техники. Прямым попаданием была поражена вражеская самоходная гаубица 2С-19 Мста-С врага и командно-штабная машина командира батареи. Генштаб ВСУ опубликовал это видео 17 июля.

САУ Panzerhaubitze 2000

Еще 22 июня глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что все 12 обещанных Германией и Нидерландами САУ Panzerhaubitzen 2000 уже прибыли в Украину.

САУ PzH 2000 — это современная автономная гаубица на гусеничном шасси со 155-мм орудием. Defence Express ранее писал, что Panzerhaubitze 2000 имеет «действительно лучшие характеристики в своем классе». «Именно за PzH 2000 держится мировой рекорд по дальности выстрела из ствола длиной в 52 калибра, который достиг 67 км и был сделан в 2019 году. В то же время даже обычный снаряд летит с нее на расстояние 30—36 км, а контрбатарейный с улучшенной баллистикой — 40—47 км», — говорилось в сообщении.

Благодаря гусеничному ходу эта 56-тонная САУ может пройти по любым почвам, хотя в мобильности уступает французскому Caesar.

Такие пушки уже эффективно показали себя в бою, уничтожая оккупантов, рассказали в Генштабе ВСУ. Ее главное преимущество — способность автономно вести огонь по указанным координатам.

«По сравнению с нашей техникой, с которой мы работали ранее, эта гаубица может работать автономно, она может стоять сама, что уже увеличивает нашу безопасность. Она сама себя „привязывает“, затем на компьютере командир вбивает все данные и через 30 секунд при полностью рабочей автоматике можно выполнить огневую задачу и покинуть огневую позицию», — рассказывает артиллерист ВСУ Руслан на видео, которое Генштаб обнародовал 12 июля.

По мнению украинских бойцов, еще один большой плюс САУ PzH 2000 — это скорострельность. Сейчас ВСУ используют высокоточные боеприпасы, позволяющие прямым попаданием поразить, например, танк. «У нас такой возможности до этого не было», — отметил Руслан.

Реактивные системы залпового огня HIMARS

HIMARS (от англ. High Mobility Artillery Rocket System) — американская реактивная система залпового огня, базирующаяся на колесном шасси. Это современная система РСЗО, которая по своим возможностям имеет немало преимуществ перед советскими РСЗО (такими как Ураган и Смерч).

Ее главная сила — в высокоточности. Круговое вероятное отклонение американских HIMARS составляет всего 5 метров, поскольку они используют ракеты с GPS-наводкой.

Еще один важный аспект — скорость перезаряжания. Для того, чтобы заменить снаряды Урагана, россиянам нужно около 20 минут; перезаряжание 12 ракет в Смерче занимает примерно 40 минут. То есть россиянам нужно около часа, чтобы развернуть систему, зарядить ее, прицелиться и выпустить снаряды. В то время как перезаряжание HIMARS занимает до 10 минут — за счет того, что военным не нужно вручную загружать каждую ракету в систему, поскольку она использует заранее подготовленные ракетные блоки. (по шесть ракет в каждом).



24 июня видео первого применения реактивных систем залпового огня HIMARS в Украине опубликовал волонтер Павел Нарожный, не уточнив его локацию.

25 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал первое официальное видео использования HIMARS в Украине, которые за считанные недели изменили ситуацию на фронте — благодаря точным ударам украинских защитников по тыловым складам боеприпасов, горюче-смазочных материалов, штабам и скоплениям техники и живой силы врага. О новых фактах таких попаданий становится известно почти каждый день.

«Нам удалось стабилизировать ситуацию [на фронте]. Она сложная, напряженная, но полностью контролируемая. Важным фактором, способствующим удержанию нами оборонных рубежей и позиций, является своевременное прибытие М142 HIMARS, наносящих прицельные удары по вражеским пунктам управления, складам хранения боеприпасов и топлива», — подчеркнул главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 18 июля в разговоре с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Вот пример применения HIMARS на запорожском направлении:

А вот недавнее видео из Новой Каховки (Херсонская область), где вечером 11 июля ВСУ попали в склады боекомплекта и вражеский штаб.

Это одна из самых результативных атак украинских защитников по тыловым целям армии РФ. В результате этого удара ВСУ в Новой Каховке были уничтожены около 150 российских оккупантов, в том числе генерал и еще пятеро офицеров.

По словам спикера Одесской ОВА Сергей Братчука, после попадания ракет HIMARS по вражескому штабу в Херсонской области погибли:

начальник штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ ( в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин,



в/ч 73954, Симферополь) генерал-майор Насбулин, полковник Кенс,

командир 20 мотострелковой дивизии ( в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Воробей,

в/ч 22220, Волгоград) полковник Андрей Воробей, начальник оперативного отделения штаба 20-й мотострелковой дивизии подполковник Коваль,

начальник артиллерии 20-й мсд подполковник Гордеев.

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САУ Krab

AHS Krab — польская самоходная артиллерийская установка ( САУ) стандартного для НАТО калибра 155 мм. При производстве используется лицензионная башня от британской гаубицы AS90. Длина ствола — 52 калибра. В качестве шасси выбрана южнокорейская платформа от САУ K9 Thunder.

29 мая польское правительство приняло решение передать на вооружение Украины три батареи (18 установок) самоходных гаубиц Krab.

2 июня стало известно, что Украина дополнительно закупит у Польши 60 самоходных гаубиц AHS Krab.

19 июля Генштаб ВСУ показал, как польские САУ Krab уже помогают Вооруженным силам Украины уничтожать российских оккупантов на передовой.

«Мощнейшая на вооружении польской армии самоходная артиллерийская гаубица Krab уже работает на востоке Украины. 155 миллиметровое орудие имеет усиленный ствол с клиновым замком. Экипаж боевой машины — 5 человек, вес — около 50 тонн. Время перехода гаубицы из походного в боевое положение составляет 30 секунд», — рассказали в ВСУ.

Приобретенный литовцами беспилотник EOS C-VTOL

19 июля литовский телеведущий, основатель Laisves TV и общественный деятель Андрюс Тапинас показал видео работы беспилотника EOS C-VTOL, деньги на который собрали литовцы.

Тапинас назвал покупку беспилотника «наилучшей инвестицией».

«Обнаружены 18 российских боевых машин, координаты переданы украинским артиллерийским частям. Итоги — российские танки уничтожены, беспилотник благополучно приземлился», — сообщил Тапинас.

Ранее Тапинас инициировал сбор средств на Байрактар для Украины. После того, как в Литве за три дня собрали более 5 млн евро на беспилотник, турецкая компания-производитель Baykar объявила, что передаст его Украине бесплатно.

Тапинас рассказал, что собранные средства направили на бомбы и ракеты для Байрактара, антидронные орудия и планируют также закупить три разведывательных беспилотника (одним из них и стал EOS C-VTOL) и помочь госпиталю в Черкассах, где лечатся украинские военные.

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