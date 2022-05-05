ВСУ уже начали работать с американскими гаубицами М777 в Украине — СМИ 5 мая, 15:26 Цей матеріал також доступний українською Американские гаубицы М777 (Фото:Austin Fraley/Handout via REUTERS)

Украинские артиллеристы начали применять против российских оккупантов гаубицы М777, которые передали США, сообщает Defense Express.



Война России против Украины — главные события 5 мая

Издание опубликовало фото с активно-реактивными снарядами М549, которые были подписны: За Ирпень, За Бучу, За Боярку.

Видео дня

Фото: Defense Express

На самих снарядах также хорошо видна маркировка, которая и позволила определить тип боеприпаса.

Также в Сети появилось видео того, как украинские военные уже используют гаубицы М777.

21 апреля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 800 млн долларов. Среди прочего, он включает 72 155-мм гаубицы и 144 тысячи снарядов к ним.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.