Турция бесплатно передаст Bayraktar, на который Литва собрала пять миллионов: деньги пойдут на боеприпасы 2 июня, 14:38 Цей матеріал також доступний українською Беспилотник Bayraktar TB2 (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине.

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Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Это невероятно, но Турция только что согласился отдать Байрактар, на который Литва собрала деньги, бесплатно. Это потрясающе!» — написал литовский министр в Twitter.

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По его словам, на собранные деньги Литва намерена закупить боеприпасы для беспилотника, а также потратить на поддержку Украины.

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

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