Турция бесплатно передаст Bayraktar, на который Литва собрала пять миллионов: деньги пойдут на боеприпасы

2 июня, 14:38
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Беспилотник Bayraktar TB2 (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Беспилотник Bayraktar TB2 (Фото:REUTERS/Aziz Karimov)

Турция решила бесплатно передать ударный беспилотник Bayraktar TB2, деньги на который собирали в Литве, чтобы передать его Украине.

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Об этом сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

«Это невероятно, но Турция только что согласился отдать Байрактар, на который Литва собрала деньги, бесплатно. Это потрясающе!» — написал литовский министр в Twitter.

Видео дня

По его словам, на собранные деньги Литва намерена закупить боеприпасы для беспилотника, а также потратить на поддержку Украины.

https://twitter.com/a_anusauskas/status/1532314210872459264

Литовский телеведущий, основатель Laisvės TV и общественный деятель Андрюс Тапинас за три дня собрал 5 млн евро на беспилотник Bayraktar TB2 для защитников Украины.

Кампания по сбору средств стартовала 25 мая, а вечером 28 мая во время специального эфира журналист уже собрал необходимую сумму.

https://www.youtube.com/watch?v=Ty7kTsdfYk4
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Литва Турция Bayraktar TB2 Байрактар Война России против Украины

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