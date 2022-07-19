HIMARS, F-16 и возможности Кремля. Что уже поменяло западное оружие и способно ли РФ мобилизовать 200 тыс. солдат, объясняет военный эксперт

19 июля, 15:24
Эксклюзив НВ
Ударные силы: Американские системы HIMARS благодаря своей высокой эффективности полностью изменили положение на фронте (Фото:Himaras_Reuters)

Ударные силы: Американские системы HIMARS благодаря своей высокой эффективности полностью изменили положение на фронте (Фото:Himaras_Reuters)

Автор: Максим Бутченко

Действительно ли на фронте возникла оперативная пауза, чем закончится формирование в РФ национальных подразделений и когда завершится война, рассказывает Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий.

После ухода украинских войск из Лисичанска на линию фронта на Донбассе изменилось положение: активное применение ВСУ современных образцов западного оружия, проблемы вражеских войск с личным составом и логистикой приостановили наступление РФ. Сейчас еще идут жестокие бои, но россияне вынуждены менять тактику. Что это значит для Украины и чего ждать дальше — об этом НВ поговорил с Виктором Кевлюком, полковником запаса и экспертом Центра оборонных стратегий.

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— Последние две-три недели благодаря американским реактивным системам залпового огня (РЗСО) HIMARS ВСУ поразило более значительных 30 целей, — составы боекомплектов (БК), нефтебазы, пункты управления. Отдельные аналитики считают, что это переломный момент в войне: россияне будут вынуждены рассредоточивать боеприпасы по маленьким складам, что значительно усложняет логистику, тем самым они не смогут массово обстреливать наши позиции и агрессивно наступать. А некоторые говорят, что сейчас оперативная пауза. Что же происходит?

— Целей удивлено гораздо больше: 30 — наиболее значимые: составы, командные пункты. Это не переломный момент. Да, россияне овладевают новой для них тактикой логистики «с колес — на передовую», но чтобы действовать так, нужен навык, в частности, методика планирования таких действий. Мы наблюдаем снижение количества и продолжительности огневых налетов артиллерии противника. Три фактора, которые на это повлияли: потери пушек, потери боекомплекта, боязнь длительное время действовать с одной и той же огневой позиции.

- Сейчас на фронте около 9 колесных HIMARS и М270 (их гусеничный аналог). Говорят, мы просили 48 единиц. Какое количество может значительно усилить эффект их использования?

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Теги:   США Владимир Путин РСЗО HIMARS

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