Первоклассные артиллеристы. Генерал Милли похвалил украинскую армию за использование гаубиц М777 16 июня, 03:35 Цей матеріал також доступний українською Марк Милли восхищен действиями украинских защитников (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Глава Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли похвалил украинских защитников и защитниц за работу с гаубицами М777, назвав их «первоклассными артиллеристами».



Об этом сообщает CNN.

Милли выразил уверенность, что украинская армия также мастерски будет работать с РСЗО HIMARS чтобы «быть в состоянии поразить значительное количество целей».

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«Ваша способность переносить страдания, ваша способность переносить потери прямо пропорциональна цели, которую вы хотите достичь. И если цель, которую необходимо достичь, — выживание вашей страны, то вы ее поддержите», — обратился Милли к ВСУ.

Он напомнил, что США и союзники будут продолжать поставки оружия для украинской армии.

15 июня состоялась очередная встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-3), по итогам которой, в частности, Словакия пообещала передать Киеву боевые вертолеты Ми-17 и боеприпасы, Канада, Польша и Нидерланды — отправить артиллерию, а Германия — три системы РСЗО Mars II.

Также президент США Джо Байден позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и заявил, что США выделят Украине еще один пакет военной помощи на 1 млрд долларов.

Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга 15 июня уточнил, что в новый пакет помощи войдут высокоточные боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм, две системы береговой обороны Harpoon, тысячи приборов ночного видения, оптики и так далее.

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